ESTUPRO

Vereador preso é suspeito de estuprar jovem da própria família

Manoel Messias de Almeida (PSD), foi detido após denúncia da vítima, de 20 anos. Ela teria sofrido abuso enquanto estava sob o efeito de álcool e medicamentos.

PN
Pedro Naves*
Repórter
09/04/2026 13:40

Vereador de Ipaba (MG), no Vale do Rio Doce, é preso acusado de estuprar jovem de 20 anos da própria família.
Vereador de Ipaba (MG), no Vale do Rio Doce, é preso acusado de estuprar jovem de 20 anos da própria família.

Um vereador foi preso por denúncia de estupro contra uma jovem da mesma família. O caso aconteceu em Ipaba (MG), no Vale do Rio Doce. O parlamentar Manoel Messias de Almeida, conhecido como Manelzin do Sindicato (PSD) foi detido ontem de forma preventiva.

O caso pode ser considerado estupro de vulnerável, porque a mulher estava sob efeitos de medicamentos e álcool, segundo as investigações da Polícia Civil (PC).

Ainda conforme a polícia, a própria vítima denunciou o abuso, ocorrido em 5 de março. A jovem, de 20 anos, é parente distante do suspeito - Manoel Messias é irmão do avô da vítima.

Um dia antes da prisão, moradores protestaram na Câmara Municipal, exibindo cartazes e pedindo a prisão do político. A avó da vítima participou da manifestação e fez um depoimento contundente, que foi gravado e ganhou repercussão na cidade e nas redes sociais. O município tem apenas 17 mil habitantes.

No vídeo, ela diz que o vereador foi até a casa dela e garantiu que não teria feito nada forçado. "Esse menino já dormiu no meu canto! Ele foi criado na minha casa como meu filho", desabafou. Todos os vereadores acompanharam a fala emocionada da familiar.

Moradores ficaram revolta. “Olha na cara da sua cunhada Manel!”, gritou uma das manifestantes. O vereador ficou de cabeça baixa durante todo o discurso da avó da vítima.

A reportagem está tentando contato com a presidência da Câmara de Vereadores para saber quais serãoos próximos passos, mas ainda não obteve retorno. 

O vereador foi encaminhado para a Delegacia Regional de Ipatinga, no Vale do Aço.

