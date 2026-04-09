Previsão do tempo BH: chuva forte pode continuar nesta quinta-feira? veja

A previsão do tempo para esta quinta-feira (9/4) em Belo Horizonte (MG) indica céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 18,5°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde. Há alerta para chuva de intensidade moderada.

Na quarta-feira (8/4), um forte temporal atingiu principalmente a Região Centro-Sul da capital. Em apenas uma hora, entre 17h e 18h, foram registrados 42,6 mm de chuva, o equivalente a 51,8% da média histórica de todo o mês de abril, que é de 82,3 mm.

Outras regionais tiveram volumes bem menores ou nem registraram chuva. Confira os acumulados:

Barreiro: 0,0 mm (0,0%)

Centro-Sul: 42,6 mm (51,8%)

Hipercentro: 9,0 mm (10,9%)

Leste: 1,8 mm (2,2%)

Nordeste: 0,4 mm (0,5%)

Noroeste: 0,0 mm (0,0%)

Norte: 0,0 mm (0,0%)

Oeste: 1,8 mm (2,2%)

Pampulha: 0,0 mm (0,0%)

Venda Nova: 1,2 mm (1,5%)

As temperaturas mínimas registradas nesta manhã foram:

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Barreiro: 19,8 °C

Centro-Sul: 18,5 °C

Venda Nova: 19,2 °C

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada devido ao risco de chuva forte ao longo do dia.