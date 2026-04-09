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CHUVA CONTINUA?

Previsão do tempo BH: chuva forte pode continuar nesta quinta-feira? veja

Região Centro-Sul registrou mais da metade da chuva prevista para abril em 1 hora

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
09/04/2026 07:03 - atualizado em 09/04/2026 07:04

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389 cidades mineiras estão em alerta amarelo para chuvas intensas
A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 18,5 °C e a máxima pode chegar a 31 °C crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

A previsão do tempo para esta quinta-feira (9/4) em Belo Horizonte (MG) indica céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva a partir da tarde, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

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Segundo a Defesa Civil, a temperatura mínima registrada foi de 18,5°C e a máxima pode chegar a 31°C. A umidade relativa do ar deve ficar em torno de 50% no período da tarde. Há alerta para chuva de intensidade moderada.

Na quarta-feira (8/4), um forte temporal atingiu principalmente a Região Centro-Sul da capital. Em apenas uma hora, entre 17h e 18h, foram registrados 42,6 mm de chuva, o equivalente a 51,8% da média histórica de todo o mês de abril, que é de 82,3 mm.

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Outras regionais tiveram volumes bem menores ou nem registraram chuva. Confira os acumulados:

  • Barreiro: 0,0 mm (0,0%)
  • Centro-Sul: 42,6 mm (51,8%)
  • Hipercentro: 9,0 mm (10,9%)
  • Leste: 1,8 mm (2,2%)
  • Nordeste: 0,4 mm (0,5%)
  • Noroeste: 0,0 mm (0,0%)
  • Norte: 0,0 mm (0,0%)
  • Oeste: 1,8 mm (2,2%)
  • Pampulha: 0,0 mm (0,0%)
  • Venda Nova: 1,2 mm (1,5%)

As temperaturas mínimas registradas nesta manhã foram:

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  • Barreiro: 19,8 °C
  • Centro-Sul: 18,5 °C
  • Venda Nova: 19,2 °C

A Defesa Civil recomenda atenção redobrada devido ao risco de chuva forte ao longo do dia.

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