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TRÂNSITO

Multas leves e médias podem virar advertência em MG; veja como pedir

Infratores que atenderem aos critérios do Detran não terão pontos registrados na CNH; saiba quais são

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Izabella Caixeta
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
07/04/2026 11:34 - atualizado em 07/04/2026 11:40

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CNH do Brasil: guia para emitir o documento pelo celular
O aplicativo 'CNH do Brasil' permite acessar o documento digital diretamente pelo smartphone, oferecendo praticidade aos motoristas. crédito: Freepik

Motoristas que cometerem infrações leves ou médias em Minas Gerais podem ter a penalidade convertida automaticamente em advertência por escrito. Com isso, o condutor fica isento da multa e não recebe pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH). A informação foi divulgada pelo governo do estado nessa segunda-feira (6/4). 

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Segundo a publicação, o Departamento Estadual de Trânsito de Minas Gerais (Detran-MG) automatizou o processo e a análise passou a ser realizada diretamente pelo órgão, conforme os critérios legais. Na prática, após receber a notificação da multa, o Detran-MG realiza a análise do caso, verificando se o condutor atende aos critérios estabelecidos no Código de Trânsito Brasileiro (CTB). 

Para ter direito ao benefício a infração deve ser leve ou média e o motorista não pode ter cometido nenhuma outra infração nos 12 meses anteriores. Caso todas as condições sejam atendidas, a multa é convertida automaticamente em advertência por escrito, sem a necessidade de solicitação por parte do condutor.

A medida está prevista no artigo 267 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), que autoriza a substituição da multa por uma advertência de caráter educativo.

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A notificação será enviada pelos Correios e poderá ser acessada pelo aplicativo CNH do Brasil. Quando o proprietário do veículo não for o infrator, o app também pode ser utilizado para indicar o real condutor.  

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