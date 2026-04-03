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MAL SÚBITO

BH: homem morre depois de passar mal durante treino em academia 

Segundo o Corpo de Bombeiros, o homem caminhava na esteira quando teve uma convulsão e caiu do equipamento

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Mariana Costa
Mariana Costa
Repórter
Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.
03/04/2026 21:14 - atualizado em 03/04/2026 21:15

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Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, via 193, até a chegada de uma ambulância do Samu
Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, via 193, até a chegada de uma ambulância do Samu crédito: Pixabay

Um homem de 56 anos morreu depois de passar mal enquanto treinava em uma academia do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (3/4).  

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava caminhando em uma esteira quando teve uma convulsão e caiu do equipamento. Em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória.  

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Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, pelo telefone, até a chegada de uma ambulância do Samu. Porém, a morte teria sido constatada no local, assim que a equipe do Samu chegou ao local. 

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte, onde deve passar por necrópsia.

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