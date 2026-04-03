BH: homem morre depois de passar mal durante treino em academia 

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

Um homem de 56 anos morreu depois de passar mal enquanto treinava em uma academia do Bairro Sagrada Família, Região Leste de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (3/4).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o homem estava caminhando em uma esteira quando teve uma convulsão e caiu do equipamento. Em seguida, teve uma parada cardiorrespiratória.

Ele foi socorrido por funcionários do local, que fizeram massagens cardiorrespiratórias, com orientação dos bombeiros, pelo telefone, até a chegada de uma ambulância do Samu. Porém, a morte teria sido constatada no local, assim que a equipe do Samu chegou ao local.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Belo Horizonte, onde deve passar por necrópsia.