MG: Operação policial apreende mais de 15 mil pares de tênis falsificados

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu 14 mandados de busca e apreendeu mais de 15 mil pares de tênis com indícios de falsificação durante a Operação Replicário, deflagrada nessa terça-feira (31/3) em diferentes municípios mineiros. A ação resultou, ainda, no bloqueio judicial de cerca de R$ 10 milhões em ativos financeiros

De acordo com informações da PCMG, as investigações começaram há cerca de dois anos. Naquela ocasião, empresas e plataformas de comércio eletrônico denunciaram a identificação de um esquema estruturado, que atuava tanto na produção quanto na venda digital dos produtos ilegais.

Com base nos resultados das investigações, a corporação articulou a operação para desarticular a organização criminosa. Ao todo, mais de 40 policiais civis do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes participaram da ação.

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Os suspeitos podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de crimes contra marcas e contra as relações de consumo. Os trabalhos de apuração da PCMG seguem em andamento.