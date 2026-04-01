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ESQUEMA CRIMINOSO

MG: Operação policial apreende mais de 15 mil pares de tênis falsificados

A ação, deflagrada em diferentes municípios mineiros, resultou ainda no bloqueio judicial de cerca de R$ 10 milhões em ativos financeiros

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Repórter
01/04/2026 22:30

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Operação da Polícia Civil de Minas Gerais mobilizou mais de 40 agentes do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes
Operação da Polícia Civil de Minas Gerais mobilizou mais de 40 agentes do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e Fraudes crédito: Divulgação PCMG

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu 14 mandados de busca e apreendeu mais de 15 mil pares de tênis com indícios de falsificação durante a Operação Replicário, deflagrada nessa terça-feira (31/3) em diferentes municípios mineiros. A ação resultou, ainda, no bloqueio judicial de cerca de R$ 10 milhões em ativos financeiros

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De acordo com informações da PCMG, as investigações começaram há cerca de dois anos. Naquela ocasião, empresas e plataformas de comércio eletrônico denunciaram a identificação de um esquema estruturado, que atuava tanto na produção quanto na venda digital dos produtos ilegais.

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Com base nos resultados das investigações, a corporação articulou a operação para desarticular a organização criminosa. Ao todo, mais de 40 policiais civis do Departamento Estadual de Combate à Corrupção e a Fraudes participaram da ação.

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Os suspeitos podem responder por organização criminosa e lavagem de dinheiro, além de crimes contra marcas e contra as relações de consumo. Os trabalhos de apuração da PCMG seguem em andamento.

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