MG: Casal que vendia e aplicava medicamentos clandestinamente é preso

Um homem de 28 anos e uma mulher de 44, que vendiam e aplicavam, de maneira clandestina, remédios para emagrecimento, foram presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) em Iguatama, na Região Centro-Oeste de Minas, durante uma operação batizada de Slim Body. Com o casal, os agentes encontraram 96 frascos de medicamentos.

De acordo com informações da PCMG, os medicamentos foram identificados como tirzepatida e retatrutida, substâncias que não têm registro no país e, assim, têm comercialização proibida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). Os suspeitos tampouco possuíam notas fiscais para comprovar a origem dos produtos.

Ainda segundo a corporação, os suspeitos começaram a ser investigados após o recebimento de uma denúncia. Durante os trabalhos de apuração, os agentes constataram que o casal divulgava os serviços irregulares nas redes sociais. O homem e a mulher foram presos no fim da tarde desta terça-feira (31/3), no Centro de Iguatama, e conduzidos à Delegacia da PCMG.

"A conduta dos investigados, além de configurar infração penal gravíssima, coloca em risco a saúde das pessoas que se submetem ao tratamento com medicação proibida e de origem clandestina", destacou o delegado Emmanuel Robson Gomes.

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Os dois suspeitos poderão responder pelo crime de falsificação, corrupção, adulteração ou alteração de produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais, previsto no artigo 273 do Código Penal. A pena pode chegar a 15 anos de reclusão.