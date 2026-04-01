Jovem de Almenara morre depois de cair do 7º andar de prédio na Bahia

Uma viagem para visitar a namorada terminou em tragédia para um jovem de 21 anos de Almenara (MG), Vale do Jequitinhonha. Estudante de Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Instituto Federal do Norte de Minas Gerais (IFNMG), Kevin Silva Moreira morreu após cair do sétimo andar de um prédio em Lauro de Freitas (BA), na região metropolitana de Salvador, na madrugada de terça-feira (31/3).

Kevin viajou para o estado baiano no domingo (29/3) após conseguir uma carona de última hora com familiares da namorada, uma estudante de medicina que mora em Lauro de Freitas. Segundo o padrasto do jovem, Carlos Vicente de Oliveira, ele havia planejado fazer a viagem uma semana antes, mas precisou adiar por causa do trabalho.

De acordo com Carlos, que convive com a mãe de Kevin há cerca de 10 anos, o rapaz era muito ligado à família. Ele morava com a mãe e tinha uma irmã. “Ele era um menino muito trabalhador, estudioso, tranquilo. Não usava droga, não tomava remédio controlado e nunca teve problema de sonambulismo”, afirmou.

Ao chegar à Bahia, Kevin avisou à mãe que a viagem foi tranquila. Durante a conversa, comentou que parte das suas roupas havia molhado porque a bagagem tinha sido transportada na parte externa do carro durante a viagem.

Ainda conforme o padrasto, Kevin passou boa parte da segunda-feira (30/3) descansando e conversou normalmente com a mãe ao longo do dia. À noite, teria dito que estava estudando no computador enquanto aguardava a namorada voltar da faculdade. “Ele falou que estava tranquilo, e que depois iria lanchar com ela”, relatou.

De acordo com a versão apresentada pelo padrasto, no apartamento estavam Kevin, a namorada, um primo dela e um casal de familiares. Pouco depois de 1h da madrugada de terça-feira (31), a mãe da namorada entrou em contato com a família informando que o jovem havia caído da janela do apartamento, localizado no sétimo andar do prédio.

“Ela ligou dizendo que Kevin tinha pulado do apartamento. Foi uma notícia desesperadora. A gente ficou sem saber para onde ele tinha sido levado, se estava vivo, como estava o estado de saúde dele”, disse Carlos. O estudante foi socorrido e encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, mas não resistiu.

O padrasto afirma que a família recebeu poucas informações sobre o caso nas horas seguintes e que houve dificuldade para entender o que aconteceu dentro do apartamento.“Cada hora falavam uma coisa diferente. Disseram que ele ficou nervoso, que a namorada tentou impedir, que machucou a unha. Mas a gente quer entender o que aconteceu”, afirmou.

Segundo Carlos, o jovem não tinha histórico de comportamento agressivo ou impulsivo, e era descrito como um menino calmo. "Até jogando futebol, quando levava pancada, nunca reagia. Todo pai e toda mãe queria ter um filho igual ao Kevin”, disse.

A família aguarda a conclusão das investigações para esclarecer as circunstâncias da queda. O pai do estudante viajou para a Bahia e acompanha o caso junto às autoridades locais.

A morte causou forte comoção em Almenara (MG), onde vivem familiares e amigos. Nas redes sociais, moradores publicaram homenagens e mensagens de pesar. Em nota, o IFNMG - Campus Almenara lamentou a morte do estudante.

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“O IFNMG - Campus Almenara comunica, com profundo pesar, o falecimento do estudante Kevin Silva Moreira, aluno do curso superior em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, ocorrido em 31/03/2026. Neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares e amigos.”