Assine
overlay
Início Gerais
PROTEÇÃO À MULHER

Homem é preso por descumprir medida protetiva na Grande BH

Suspeito já era monitorado por risco de feminicídio em em Santa Luzia, na Região Metropolitana

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
31/03/2026 06:52 - atualizado em 31/03/2026 06:55

compartilhe

SIGA
×
Dados revelam aumento da violência contra mulheres em diferentes contextos no Brasil
A prisão foi realizada pela equipe da Rádio Patrulha de Proteção à Mulher crédito: Freepik

Um homem de 35 anos foi preso nessa segunda-feira (30/3) por violência doméstica no Bairro Carreira Comprida, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já era monitorado devido ao alto risco de feminicídio, sendo alvo de acompanhamento periódico.

Ainda conforme a corporação, ele descumpriu novamente uma medida protetiva e já havia praticado violência contra a vítima no fim de semana, o que motivou a expedição de mandado de prisão para garantir a segurança da mulher.

Leia Mais

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A prisão foi realizada pela equipe da Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Plantão de Santa Luzia.

Tópicos relacionados:

grande-bh medida-protetiva pm santa-luzia violencia-contra-a-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay