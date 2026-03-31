Homem é preso por descumprir medida protetiva na Grande BH
Suspeito já era monitorado por risco de feminicídio em em Santa Luzia, na Região Metropolitana
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Um homem de 35 anos foi preso nessa segunda-feira (30/3) por violência doméstica no Bairro Carreira Comprida, em Santa Luzia (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
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Segundo a Polícia Militar, o suspeito já era monitorado devido ao alto risco de feminicídio, sendo alvo de acompanhamento periódico.
Ainda conforme a corporação, ele descumpriu novamente uma medida protetiva e já havia praticado violência contra a vítima no fim de semana, o que motivou a expedição de mandado de prisão para garantir a segurança da mulher.
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A prisão foi realizada pela equipe da Rádio Patrulha de Proteção à Mulher. O caso foi encaminhado para a 2ª Delegacia de Plantão de Santa Luzia.