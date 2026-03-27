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FEMINICÍDIO

Homem que matou companheira por ciúmes é condenado a 24 anos de prisão

Assassinato ocorreu em 2024, após criminoso chegar em casa de madrugada e questionar suposta traição. Após série de ofensas, ele esfaqueou a vítima

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Estado de Minas
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Repórter
27/03/2026 16:36

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Condenado por feminicídio recebe pena de 24 anos
Crime ocorreu em Ubaí, no Norte de Minas, em setembro de 2024. Sentença foi dada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG), nessa quinta-feira (26/3) crédito: TJMG/Divulgação

Um homem condenado por matar a companheira em Ubaí, no Norte de Minas, deverá cumprir  24 anos e seis meses de prisão em regime fechado. A decisão foi dada pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nessa quinta-feira (26/3). O caso ocorreu em setembro de 2024.

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Conforme o tribunal, os desembargadores ainda mantiveram a indenização de R$ 50 mil a ser paga ao casal de filhos da vítima.

No entanto, a pena antes firmada de 32 anos, nove meses e 22 dias foi reduzida após o relator do caso, desembargador Dirceu Walace Baroni, acolher o pedido para recalcular a condenação.

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O crime aconteceu quando o acusado chegou à residência durante a madrugada e passou a questionar a companheira sobre uma suposta traição.

A vítima estava deitada em um colchão na sala ao lado da filha adolescente, enquanto o outro filho permanecia em um dos quartos.

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Após uma série de ofensas envolvendo a adolescente, o réu pegou uma faca na cozinha e atingiu a vítima com um golpe no peito. A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no pulmão esquerdo. O acusado fugiu de casa e apresentou-se à polícia posteriormente.

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