Homem que matou companheira por ciúmes é condenado a 24 anos de prisão

Um homem condenado por matar a companheira em Ubaí, no Norte de Minas, deverá cumprir 24 anos e seis meses de prisão em regime fechado. A decisão foi dada pela 8ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) nessa quinta-feira (26/3). O caso ocorreu em setembro de 2024.

Conforme o tribunal, os desembargadores ainda mantiveram a indenização de R$ 50 mil a ser paga ao casal de filhos da vítima.

No entanto, a pena antes firmada de 32 anos, nove meses e 22 dias foi reduzida após o relator do caso, desembargador Dirceu Walace Baroni, acolher o pedido para recalcular a condenação.

O crime aconteceu quando o acusado chegou à residência durante a madrugada e passou a questionar a companheira sobre uma suposta traição.

A vítima estava deitada em um colchão na sala ao lado da filha adolescente, enquanto o outro filho permanecia em um dos quartos.

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Após uma série de ofensas envolvendo a adolescente, o réu pegou uma faca na cozinha e atingiu a vítima com um golpe no peito. A mulher foi socorrida, mas não resistiu aos ferimentos no pulmão esquerdo. O acusado fugiu de casa e apresentou-se à polícia posteriormente.