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ARSENAL BÉLICO

Homem é preso com arsenal de guerra em casa no interior de MG

Polícia apreende munições, espingardas e equipamentos dentro de uma residência

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/03/2026 09:22

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Foram apreendidos um fuzil Taurus T4 calibre .556 e duas espingardas, uma delas calibre 12
Foram apreendidos um fuzil Taurus T4 calibre .556 e duas espingardas, uma delas calibre 12 crédito: PMMG/Reprodução

Um homem de 36 anos foi preso nessa quinta-feira (26/3) durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil em Timóteo (MG), no Vale do Aço.

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A ação, realizada pelo 14º Batalhão da PM e pela Delegacia de Homicídios de Ipatinga (MG), cumpriu mandado de busca e apreensão em um imóvel no Bairro Alvorada.

No local, os policiais encontraram um arsenal, incluindo um fuzil Taurus T4 calibre .556, duas espingardas, uma delas calibre 12, e acessórios.

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Também foram apreendidos 199 cartuchos calibre .556, cinco munições 9 mm, 995 estojos do mesmo calibre, carregadores, pólvora, espoletas, equipamentos de mira e um aparelho celular.

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O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.

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