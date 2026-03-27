Homem é preso com arsenal de guerra em casa no interior de MG

Um homem de 36 anos foi preso nessa quinta-feira (26/3) durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil em Timóteo (MG), no Vale do Aço.

A ação, realizada pelo 14º Batalhão da PM e pela Delegacia de Homicídios de Ipatinga (MG), cumpriu mandado de busca e apreensão em um imóvel no Bairro Alvorada.

No local, os policiais encontraram um arsenal, incluindo um fuzil Taurus T4 calibre .556, duas espingardas, uma delas calibre 12, e acessórios.

Também foram apreendidos 199 cartuchos calibre .556, cinco munições 9 mm, 995 estojos do mesmo calibre, carregadores, pólvora, espoletas, equipamentos de mira e um aparelho celular.

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O homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil.