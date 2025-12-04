PM recupera mais de 40 armas roubadas e apreende arsenal na Grande BH

A Polícia Militar recuperou, na noite dessa quarta-feira (3/12), 41 armas de fogo roubadas durante um latrocínio ocorrido em Itaúna (MG), na Região Centro-Oeste de Minas. A operação, realizada em Ibirité (MG), na Grande BH, resultou na apreensão de outras armas, munições e dinheiro.

Segundo a PM, depois do crime em Itaúna, onde foram levadas armas e diversas munições, equipes iniciaram rastreamento e chegaram ao endereço onde o material estava escondido.

Armas recuperadas (41)

06 revólveres

35 pistolas

Armas apreendidas (15)

01 fuzil calibre 5,56

01 carabina Puma

01 espingarda calibre 12

3 revólveres

9 pistolas

Outros materiais apreendidos