ARSENAL BÉLICO

PM recupera mais de 40 armas roubadas e apreende arsenal na Grande BH

Operação ocorreu depois de latrocínio em Itaúna (MG); fuzil, pistolas, dinheiro e munições foram apreendidos

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
04/12/2025 05:43

Arsenal de armas de fogo apreendido em Ibirité (MG), na Grande BH
Arsenal de armas de fogo apreendido em Ibirité (MG), na Grande BH

A Polícia Militar recuperou, na noite dessa quarta-feira (3/12), 41 armas de fogo roubadas durante um latrocínio ocorrido em Itaúna (MG), na Região Centro-Oeste de Minas. A operação, realizada em Ibirité (MG), na Grande BH, resultou na apreensão de outras armas, munições e dinheiro.

Segundo a PM, depois do crime em Itaúna, onde foram levadas armas e diversas munições, equipes iniciaram rastreamento e chegaram ao endereço onde o material estava escondido.

Armas recuperadas (41)

  • 06 revólveres
  • 35 pistolas

Armas apreendidas (15)

  • 01 fuzil calibre 5,56
  • 01 carabina Puma
  • 01 espingarda calibre 12
  • 3 revólveres
  • 9 pistolas

Outros materiais apreendidos

  • Munições de calibres diversos (.380, .38, .40, 9 mm, 5.56 e calibre 12)
  • R$ 53.076,00 em dinheiro
  • 5 aparelhos celulares
  • 1 algema
  • Diversos carregadores de arma de fogo

