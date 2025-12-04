PM recupera mais de 40 armas roubadas e apreende arsenal na Grande BH
Operação ocorreu depois de latrocínio em Itaúna (MG); fuzil, pistolas, dinheiro e munições foram apreendidos
A Polícia Militar recuperou, na noite dessa quarta-feira (3/12), 41 armas de fogo roubadas durante um latrocínio ocorrido em Itaúna (MG), na Região Centro-Oeste de Minas. A operação, realizada em Ibirité (MG), na Grande BH, resultou na apreensão de outras armas, munições e dinheiro.
Segundo a PM, depois do crime em Itaúna, onde foram levadas armas e diversas munições, equipes iniciaram rastreamento e chegaram ao endereço onde o material estava escondido.
Armas recuperadas (41)
- 06 revólveres
- 35 pistolas
Armas apreendidas (15)
- 01 fuzil calibre 5,56
- 01 carabina Puma
- 01 espingarda calibre 12
- 3 revólveres
- 9 pistolas
Outros materiais apreendidos
- Munições de calibres diversos (.380, .38, .40, 9 mm, 5.56 e calibre 12)
- R$ 53.076,00 em dinheiro
- 5 aparelhos celulares
- 1 algema
- Diversos carregadores de arma de fogo