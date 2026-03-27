Vídeo mostra homem sendo preso enquanto jogava bola em MG

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso enquanto jogava futebol em uma quadra de Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, na noite dessa quarta-feira (25/3).

A ação foi registrada por câmeras do sistema de monitoramento da Prefeitura, que mostram o momento em que policiais interrompem a partida e chamam o suspeito.

Ao se aproximar dos militares, o homem tenta fugir, mas é rapidamente contido e levado até a viatura.

Segundo o município, o suspeito foi identificado pelas câmeras e a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações (Copom), que coordenou a abordagem.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o mandado de prisão.

A ocorrência segue em atualização.

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