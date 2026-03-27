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PAUSA NA PARTIDA

Vídeo mostra homem sendo preso enquanto jogava bola em MG

Suspeito com mandado em aberto tentou fugir, mas foi detido pela PM

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
27/03/2026 06:15

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Ao se aproximar dos militares, o homem tenta fugir, mas é rapidamente contido e levado até a viatura
Ao se aproximar dos militares, o homem tenta fugir, mas é rapidamente contido e levado até a viatura crédito: Prefeitura Pouso Alegre/Divulgação

Um homem com mandado de prisão em aberto foi preso enquanto jogava futebol em uma quadra de Pouso Alegre (MG), no Sul do estado, na noite dessa quarta-feira (25/3).

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A ação foi registrada por câmeras do sistema de monitoramento da Prefeitura, que mostram o momento em que policiais interrompem a partida e chamam o suspeito.

Ao se aproximar dos militares, o homem tenta fugir, mas é rapidamente contido e levado até a viatura.

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Segundo o município, o suspeito foi identificado pelas câmeras e a Polícia Militar foi acionada pelo Centro de Operações (Copom), que coordenou a abordagem.

Ainda não foram divulgados detalhes sobre o mandado de prisão.

A ocorrência segue em atualização.

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