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VÍTIMA NAS ESTRADAS

Batida entre caminhão e caminhonete deixa um morto em MG

Acidente na MG-050, em Pimenta, no Centro-Oeste do estado, também deixou dois feridos e interditou a rodovia

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
26/03/2026 06:31 - atualizado em 26/03/2026 06:46

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No local, foram identificadas três vítimas. Na caminhonete, estavam duas pessoas, sendo que uma delas morreu. O condutor do caminhão sobreviveu
No local, foram identificadas três vítimas. Na caminhonete, estavam duas pessoas, sendo que uma delas morreu. O condutor do caminhão sobreviveu crédito: Corpo de Bombeiros/Reprodução

Uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na tarde dessa quarta-feira (25/3) na MG-050, em Pimenta (MG), no Centro-Oeste do estado.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h45, nas proximidades do trevo de acesso a Pains (MG).

No local, foram identificadas três vítimas. Na caminhonete, estavam dois homens, sendo que um deles morreu. O outro foi socorrido pelo Samu e encaminhado a uma unidade de saúde.

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O motorista do caminhão também ficou ferido e foi atendido com apoio de uma ambulância da Prefeitura de Pimenta.

Devido ao acidente, as duas pistas da rodovia ficaram interditadas durante o atendimento das equipes de resgate e os trabalhos da perícia.

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As causas da batida serão investigadas.

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