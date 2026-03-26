Batida entre caminhão e caminhonete deixa um morto em MG
Acidente na MG-050, em Pimenta, no Centro-Oeste do estado, também deixou dois feridos e interditou a rodovia
compartilheSIGA
Uma colisão entre um caminhão e uma caminhonete deixou uma pessoa morta na tarde dessa quarta-feira (25/3) na MG-050, em Pimenta (MG), no Centro-Oeste do estado.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 16h45, nas proximidades do trevo de acesso a Pains (MG).
No local, foram identificadas três vítimas. Na caminhonete, estavam dois homens, sendo que um deles morreu. O outro foi socorrido pelo Samu e encaminhado a uma unidade de saúde.
Leia Mais
O motorista do caminhão também ficou ferido e foi atendido com apoio de uma ambulância da Prefeitura de Pimenta.
- Sargento da PM e motorista morrem em acidente na MGC 135, em Mirabela
- Anel Rodoviário é o campeão de acidentes com motoristas alcoolizados
Devido ao acidente, as duas pistas da rodovia ficaram interditadas durante o atendimento das equipes de resgate e os trabalhos da perícia.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
As causas da batida serão investigadas.