Interdição na BR-381 já chega a 60h após derramamento químico no Sul de MG

A interdição na BR-381, em Camanducaia (MG), no Sul do estado, já ultrapassa 60 horas na manhã desta sexta-feira (20/3). O bloqueio foi provocado pelo derramamento de uma carga química registrado na tarde de terça-feira (17/3), no km 921 da rodovia.

De acordo com a Arteris Fernão Dias, concessionária responsável pelo trecho, até as 9h desta sexta-feira (20/3), no km 921 da rodovia, o tráfego no sentido São Paulo segue bloqueado, com fila de cerca de 1 quilômetro. Já no sentido Belo Horizonte, há interdição da faixa esquerda, enquanto a direita permanece liberada, com desvio e operação em mão dupla no trecho.

Segundo a concessionária uma empresa especializada em gestão ambiental foi acionada desde o início da ocorrência para realizar a limpeza da pista. Por se tratar de um material altamente oleoso, a remoção demanda técnicas específicas, o que contribui para a demora na liberação da rodovia.

O acidente aconteceu por volta das 17h30, quando um caminhão que transportava dioctil ftalato, substância utilizada na produção de plásticos apresentou falha na amarração da carga, provocando o espalhamento do produto sobre a pista. Apesar do risco, não houve registro de feridos.

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O derramamento do produto químico deixou a pista escorregadia e perigosa, exigindo ações de contenção e limpeza minuciosas. Até o momento, não há previsão para a liberação total do trecho.