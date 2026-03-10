Assine
INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL

MG: despachante lucra R$ 50 mil aplicando golpes com documentos de veículos

Homem de 34 anos é acusado por crimes de apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica. Farsa ocorria em Itaúna, na Região Centro-Oeste

Fernanda Santiago*
Fernanda Santiago*
Repórter
10/03/2026 17:50

Suspeito recebia dinheiro dos clientes para realizar serviços relacionados à regularização de documentos de veículos, mas não executava os trabalhos, aponta investigação da Polícia Civil crédito: Freepik/Reprodução

Um despachante documentalista – profissional que resolve questões burocráticas para os clientes, como regularizar documentos de veículos junto aos órgãos de trânsito – foi indiciado pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) por suspeita de aplicar golpes em clientes de Itaúna, na Região Centro-Oeste do estado. 

Segundo a polícia, o homem de 34 anos se aproveitava do cargo de confiança para ganhar as vítimas. Ele é investigado pelos crimes de apropriação indébita, estelionato e falsidade ideológica.

O suspeito recebia dinheiro dos clientes para realizar serviços relacionados à regularização de documentos de veículos. Porém, depois de receber as quantias, ele não realizava os procedimentos e ficava com os valores. As investigações apontam que os crimes ocorreram entre 2021 e 2022.

Assinatura falsificada

Em um dos casos, o investigado teria usado um documento falso para enganar a vítima. Segundo a corporação, ele adulterou uma ficha de vistoria de veículo e falsificou a assinatura de um policial civil responsável, à época, pela emissão desse tipo de documento.

Com o fim das investigações, todos os indícios foram reunidos pela polícia e o caso encaminhado à Justiça, que vai analisar as provas e decidir se o suspeito será processado.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro

Tópicos relacionados:

despachante estelionatario golpe itauna minas-gerais

overflay