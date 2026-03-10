Golpes no Imposto de Renda 2026: veja como declarar com segurança

As regras oficiais para a declaração do Imposto de Renda 2026, referente aos rendimentos obtidos em 2025, serão divulgadas na próxima segunda-feira (16/3), com detalhes e o cronograma completo. Nesse período, os golpes digitais costumam aumentar, e criminosos aproveitam a grande busca por informações para roubar dados pessoais e financeiros dos contribuintes.

A principal tática utilizada é o phishing. Golpistas criam páginas na internet que imitam visualmente o portal oficial da Receita Federal ou de bancos, induzindo o usuário a inserir CPF, senhas e outros dados, enganando a vítima para que ela mesma forneça suas informações.

Esses links maliciosos são distribuídos por e-mail, mensagens de SMS e aplicativos como o WhatsApp. As mensagens costumam usar um tom de urgência, alegando problemas na declaração, erros no CPF ou a liberação de uma restituição inesperada para pressionar a pessoa a clicar sem pensar.

Como se proteger e baixar o programa oficial

A regra mais importante é baixar o programa gerador da declaração exclusivamente pelo site oficial do governo federal, com o domínio gov.br/receitafederal. Desconfie de qualquer outro link, mesmo que pareça legítimo, já que golpistas costumam registrar domínios com erros de digitação sutis ou que terminam em .com ou .net, em vez do oficial .gov.br.

A Receita Federal não envia e-mails ou mensagens de texto com links para download de programas, atualização de dados cadastrais ou consulta de restituição. Toda a comunicação oficial que exige alguma ação do contribuinte é feita por meio do portal e-CAC, que requer acesso seguro com a conta Gov.br.

Manter um antivírus atualizado no computador e no celular também é uma camada extra de proteção, pois muitos desses programas são capazes de identificar e bloquear o acesso a sites fraudulentos conhecidos.

Caso suspeite ter fornecido dados em um site falso, altere imediatamente as senhas de bancos e outros serviços importantes. Também é fundamental registrar um boletim de ocorrência, que pode ser feito on-line na maioria dos estados, para documentar o ocorrido.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata