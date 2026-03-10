BH: carreta parada trava o trânsito no Complexo da Lagoinha
Veículo está na saída do túnel e causa congestionamento na manhã desta terça (10/3), em Belo Horizonte (MG)
Uma carreta parada trava o trânsito na manhã desta terça-feira (10/3) no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).
A Reportagem flagrou o veículo, carregado com louças sanitárias, parado na faixa da direita logo na saída do túnel, no sentido Barro Preto.
A situação prejudica principalmente motoristas que vêm da Avenida Cristiano Machado e querem acessar a região central da capital.
Pelo aplicativo de navegação Google Maps, já é possível ver congestionamento na região.
A orientação é que os motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.