ATENÇÃO, MOTORISTAS!

BH: carreta parada trava o trânsito no Complexo da Lagoinha

Veículo está na saída do túnel e causa congestionamento na manhã desta terça (10/3), em Belo Horizonte (MG)

10/03/2026 07:09

O veículo, carregado com louças sanitárias, está parado na faixa da direita sentido Barro Preto
O veículo, carregado com louças sanitárias, está parado na faixa da direita sentido Barro Preto crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press

Uma carreta parada trava o trânsito na manhã desta terça-feira (10/3) no Complexo da Lagoinha, na Região Noroeste de Belo Horizonte (MG).

A Reportagem flagrou o veículo, carregado com louças sanitárias, parado na faixa da direita logo na saída do túnel, no sentido Barro Preto.

A situação prejudica principalmente motoristas que vêm da Avenida Cristiano Machado e querem acessar a região central da capital.

Pelo aplicativo de navegação Google Maps, já é possível ver congestionamento na região.

A orientação é que os motoristas evitem o trecho e busquem rotas alternativas por meio de aplicativos de navegação.

