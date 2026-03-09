Homem é preso após dar socos em enteado de 9 anos que tentou defender a mãe
Episódio de violência contra mãe e filho aconteceu em Nanuque, no Vale do Mucuri, na noite de 5 de fevereiro deste ano. Suspeito foi preso no último dia 6
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou nesta segunda-feira (9/3) que prendeu em Nanuque (MG), no Vale do Mucuri, na última sexta-feira (6), um homem de 27 anos investigado por violência doméstica cometida contra a companheira e o filho dela, uma criança de 9 anos.
Segundo a Polícia Civil, na noite de 5 de fevereiro deste ano, na residência do casal em Nanuque, o investigado, após retornar do trabalho, teria iniciado uma discussão ao exigir que a companheira se sentasse ao seu lado. Diante da recusa momentânea da vítima, que aguardava a criança adormecer, começaram as agressões.
"Conforme apurado, o homem teria arrastado a companheira pelo braço até a cozinha e quebrado um prato de vidro sobre a cabeça dela, fazendo com que a vítima ficasse tonta e escorregasse. Na sequência, o homem desferiu diversos socos contra a cabeça da mulher. A criança tentou intervir para defender a mãe. Nesse momento, o investigado também teria agredido o enteado com socos, causando um hematoma abaixo do olho esquerdo", detalhou a PCMG em comunicado.
A mãe, então, tentou proteger o filho, mas voltou a ser agredida e foi arremessada contra um sofá, batendo o braço direito na quina do móvel. Posteriormente, quando recebeu atendimento médico, surgiu a suspeita de fratura. O homem ainda destruiu o celular da companheira, impedindo que ela solicitasse ajuda.
Conforme a Polícia Civil, ele foi encaminhado ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.