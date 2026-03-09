Assine
RETORNO GRADUAL

Aulas na rede municipal, estadual e UFJF retomam nesta segunda (9/3) em JF

Parte das escolas municipais e estaduais retoma as aulas nesta segunda-feira (9/3) em Juiz de Fora, após suspensão causada pelas chuvas que atingiram a cidade

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
09/03/2026 09:52

No bairro Jardim Natal, em Juiz de Fora, seis residências foram invadidas pela enchente. Pessoas limpam suas casas, removem móveis e utensílios, máquinas tentam desobstruir o leito do córrego que está repleto de destroços
As creches parceiras do município também retomam os atendimentos crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

As aulas começam a ser retomadas nesta segunda-feira (9/3) em parte da rede de ensino de Juiz de Fora após a suspensão provocada pelas fortes chuvas que atingiram a cidade. De acordo com a Prefeitura de Juiz de Fora, 83 das 107 unidades escolares da rede municipal voltam a funcionar normalmente. Entre elas estão escolas, o Centro Supletivo Custódio Furtado (CESU), cursos populares para concursos e quatro centros de atendimento educacional especializado.

As creches parceiras do município também retomam os atendimentos. Das 50 instituições conveniadas, 45 voltarão a funcionar, atendendo cerca de 5.850 bebês e crianças pequenas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, parte das escolas ainda está sendo utilizada como abrigo para famílias afetadas pelas chuvas ou precisa passar por limpeza, organização e pequenos reparos antes do retorno das atividades. Ao todo, 12 unidades escolares e quatro creches seguem fechadas temporariamente.

Entre elas está a Escola Municipal Lions Centro, no Bairro Graminha, que aguarda o restabelecimento pleno do acesso à região para definir a retomada das aulas. Já a Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, no Bairro Três Moinhos, permanece com as atividades suspensas por estar localizada em uma área considerada de risco.

As unidades que ainda permanecem fechadas devem retomar as atividades ao longo da próxima semana, após a saída das famílias abrigadas e a conclusão dos trabalhos necessários para garantir segurança à comunidade escolar.

Na rede estadual, 25.797 estudantes de 37 escolas retomam as atividades presenciais; cinco unidades ainda não voltarão a funcionar neste momento por questões estruturais e de segurança. A Escola Estadual Padre Frederico segue funcionando como abrigo para famílias atingidas pelas chuvas. Já a Escola Estadual Maria Elba permanece interditada após vistoria da rede física, com previsão de retorno das aulas nesta quarta-feira (11/3).

A Escola Estadual Maria das Dores enfrenta risco de acidente geológico na área de acesso à unidade. Enquanto isso, as escolas estaduais Escola Estadual Maria Ilydia e Escola Estadual Francisco Bernardino continuam em avaliação técnica para verificar as condições seguras de retomada das atividades presenciais.

Já na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), as aulas presenciais da graduação e da pós-graduação no campus de Juiz de Fora também serão retomadas nesta segunda-feira (9/3). O Colégio de Aplicação João XXIII, ligado à universidade, segue sem previsão imediata de retorno, após ter as instalações interditadas devido às chuvas recentes.

Escolas que seguem com o funcionamento suspenso:

Escolas Abrigo

Escola Municipal Amélia Mascarenhas
Escola Municipal Amélia Pires
Escola Municipal Antônio Carlos Fagundes 
Escola Municipal Áurea Bicalho
Escola Municipal Belmira Duarte Dias
Escola Municipal Fernão Dias Paes 
Escola Municipal Gabriel Gonçalves da Silva
Escola Municipal Henrique José de Souza 
Escola Municipal Prefeito Dilermando Cruz Filho 
Escola Municipal Professor Paulo Rogério dos Santos 
Escola Municipal Professora Marlene Barros 
Escola Municipal Vereador Raymundo Hargreaves 

Demais escolas sem atendimento

Escola Municipal Antônio Faustino da Silva
Escola Municipal Bom Pastor 
Escola Municipal Clotilde Peixoto Hargreaves 
Escola Municipal Georg Rodenbach
Escola Municipal Lions Centro 
Escola Municipal Murilo Mendes 
Escola Municipal Professor Carlos Alberto Marques (Prédio 2 - Anexo Nova California)
Escola Municipal Professora Áurea Nardelli 
Escola Municipal Rocha Pombo 
Escola Municipal Santa Cândida 
Escola Municipal Santa Catarina Labouré 
Escola Municipal Vereador Marcos Freesz 

Creches sem atendimento

Creche Comunitária Prefeito Olavo Costa 
Creche Comunitária Dona Maria Braga 
Creche Comunitária Clélia Gervásio Scafuto 
Creche Comunitária Eneida de Carvalho Carapinha
Creche Obras Sociais do Bom Pastor

Tópicos relacionados:

aulas chuvas educacao juizdefora ufjf zona-da-mata

