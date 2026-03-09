Aulas na rede municipal, estadual e UFJF retomam nesta segunda (9/3) em JF

As creches parceiras do município também retomam os atendimentos. Das 50 instituições conveniadas, 45 voltarão a funcionar, atendendo cerca de 5.850 bebês e crianças pequenas.

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, parte das escolas ainda está sendo utilizada como abrigo para famílias afetadas pelas chuvas ou precisa passar por limpeza, organização e pequenos reparos antes do retorno das atividades. Ao todo, 12 unidades escolares e quatro creches seguem fechadas temporariamente.

Entre elas está a Escola Municipal Lions Centro, no Bairro Graminha, que aguarda o restabelecimento pleno do acesso à região para definir a retomada das aulas. Já a Escola Municipal Antônio Faustino da Silva, no Bairro Três Moinhos, permanece com as atividades suspensas por estar localizada em uma área considerada de risco.

As unidades que ainda permanecem fechadas devem retomar as atividades ao longo da próxima semana, após a saída das famílias abrigadas e a conclusão dos trabalhos necessários para garantir segurança à comunidade escolar.

Na rede estadual, 25.797 estudantes de 37 escolas retomam as atividades presenciais; cinco unidades ainda não voltarão a funcionar neste momento por questões estruturais e de segurança. A Escola Estadual Padre Frederico segue funcionando como abrigo para famílias atingidas pelas chuvas. Já a Escola Estadual Maria Elba permanece interditada após vistoria da rede física, com previsão de retorno das aulas nesta quarta-feira (11/3).

A Escola Estadual Maria das Dores enfrenta risco de acidente geológico na área de acesso à unidade. Enquanto isso, as escolas estaduais Escola Estadual Maria Ilydia e Escola Estadual Francisco Bernardino continuam em avaliação técnica para verificar as condições seguras de retomada das atividades presenciais.

Já na Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), as aulas presenciais da graduação e da pós-graduação no campus de Juiz de Fora também serão retomadas nesta segunda-feira (9/3). O Colégio de Aplicação João XXIII, ligado à universidade, segue sem previsão imediata de retorno, após ter as instalações interditadas devido às chuvas recentes.

