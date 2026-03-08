Assine
METEOROLOGIA

Vai chover em BH neste domingo (8/3)? Veja a previsão

Segundo a Defesa Civil, pancadas de chuva podem ocorrer a qualquer hora do dia

Ana Luiza Soares
08/03/2026 07:42 - atualizado em 08/03/2026 08:19

Chuva forte atinge todas as regionais da capital mineira nesta terça-feira (24/2)
Pancadas de chuva podem vir acompanhadas por raios e ventos crédito: Larissa Leone/EM/D.A. Press

O Dia Internacional da Mulher (8/3) deve ser de instabilidade em Belo Horizonte e Minas Gerais. A previsão da Defesa Civil indica chuva caindo a qualquer hora do dia. 

Segundo o órgão municipal, o dia na capital mineira será de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas, a partir da tarde. 

A temperatura mínima da madrugada de hoje em BH foi 17.8ºC, às 3h45 na Região Centro-Sul e às 4h na Região Oeste. A máxima deve ser de 30ºC, enquanto a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 45%, especialmente nas horas em que o sol fica mais aparente.

Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para uma frente fria avançando pelo litoral da Região Sudeste, o que tende a intensificar as áreas de instabilidade no estado.

No entanto, não há previsão de chuvas contínuas, nem de acumulados acentuados em nenhuma região. As precipitações, conforme o instituto, devem ocorrer isoladas. As temperaturas em Minas devem oscilar entre 15ºC e 34ºC.

RECOMENDAÇÕES DURANTE A CHUVA


- Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

- Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

- Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

- Atenção especial para áreas de encostas e morros.

- Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

- Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

- Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.

