‘100% Galo’: amigos e vizinhos vão homenagear Renatinho durante velório

Vizinhos e amigos de Renato Duarte Terrinha Ramos, o “Renatinho”, de 31 anos, planejam homenagens durante o velório e o sepultamento do corpo dele nesta sexta-feira (6/3). Ele era filho do dono do imóvel onde funcionava o lar de idosos e morreu no desabamento da Casa de Repouso Pró-Vida, na madrugada de quinta-feira (5/3), no Bairro Jardim Vitória, em Belo Horizonte (MG).

Renatinho dirigia a academia Studio Pro Gym Fitness, que funcionava no último andar do prédio onde ficava a casa de repouso. Familiares e conhecidos lembram a dedicação dele aos idosos, à filha de 2 anos e a paixão pelo Atlético Mineiro.

Com a camisa do clube sobre o corpo, a analista de departamento pessoal Eliane Martins, de 51 anos, falou sobre o significado da homenagem. A peça foi encontrada entre os escombros do imóvel e recolhida com cuidado por militares do Corpo de Bombeiros, que a entregaram à vizinha. “Vamos usar porque é uma homenagem para o Renatinho. Ele era apaixonado pelo Galo”, contou Eliane.

Outra amiga próxima da família, Jackeline Lopes lembra que Renatinho sempre demonstrou cuidado com os mais novos e com os idosos. “Quando eles jogavam bola, os meninos brigavam. Como ele era maior, sempre protegia os menores. O desejo do coração dele de ter um lar de idosos partiu da avó. Ele quis trazer ela pra cá. O pai dele ajudou a realizar, e ele era apaixonado por cada idoso que estava aqui”, disse.

Para Jackeline, o amigo deixa lembranças de alegria e generosidade. "Renatinho era muito feliz, fanático pelo Galo, amava demais os idosos e a filhinha dele. Era um guerreiro, corria atrás dos sonhos. Não tem palavras para definir. Era uma pessoa especial, escolhida por Deus.”

Ela também recorda pequenos gestos do dia a dia que revelavam o carinho dele com os moradores da casa de repouso. “Eu falava: ‘tem jabuticaba lá em casa, vai lá pegar que a Sâmia gosta’. Ele respondia: ‘eu quero, mas quero pra fazer suco pros meus velhinhos’.”

Lucas Lopes, filho de Jackeline, também guarda boas memórias de Renatinho. “Nos conhecíamos desde que eu nasci. Ele sempre me carregou no colo e me ajudou muito. Eu malhava na academia dele. Ele era 100% atleticano, o uniforme dele era a camisa da Galoucura, e a touca era uma das coisas mais importantes para ele, além da família. Ele ficaria muito feliz com essa homenagem. Ele sempre esteve presente nos momentos importantes da minha vida e me ajudava a ser feliz. Essas lembranças vão ficar para sempre comigo.”

O velório será realizado nesta sexta-feira (6/3), das 14h30 às 16h30, no Cemitério Parque Terra Santa, no bairro Nações Unidas, em Sabará (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Renatinho deixa a esposa, de 31 anos, e a filha de 2, que foram resgatadas com vida dos escombros.