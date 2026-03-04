Passe Livre: estudantes podem se inscrever até domingo (8/3)

Os estudantes do Ensino Médio e da Educação de Jovens e Adultos (EJA) de Belo Horizonte têm até o próximo domingo (8/3) para se inscreverem no programa Passe Livre Estudantil. O benefício garante a gratuidade das passagens no transporte coletivo, para o deslocamento entre casa e escola.

Os interessados devem se cadastrar pelo site da prefeitura e enviar os documentos solicitados. É necessário encaminhar RG e CPF do estudante, comprovante de matrícula, comprovante de residência e CPF do responsável (no caso de estudantes menores de 16 anos).

Para os alunos da rede privada, o benefício é concedido apenas aos que contam com bolsa integral, sendo necessário incluir também o documento de comprovação.

Já o comprovante de residência pode estar no nome de um dos pais, do responsável ou do aluno. Caso não seja possível, a família pode solicitar o comprovante no Centro de Saúde de referência. O formulário do Cadastro Único também pode ser utilizado.

Conforme a PBH, até o momento, mais de 14 mil estudantes já tiveram a solicitação de inscrição aprovada e serão convocados para retirarem o cartão que dá acesso ao benefício.

Outros 6,5 mil estudantes que deram início à inscrição, mas ainda não enviaram os documentos obrigatórios, também têm até o próximo domingo (8/3) para concluírem a inscrição.

Acompanhamento da solicitação

Para saber em qual etapa está a solicitação, o estudante deve acompanhar as alterações de status do cadastro neste site. Para isso, é necessário informar CPF (ou número de inscrição) e a data de nascimento.

É importante verificar o e-mail informado no momento da inscrição, pois ele é o principal canal de comunicação entre a equipe do Passe Livre e o aluno.