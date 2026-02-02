BH: Cadastro para Passe Livre Estudantil 2026 começa nesta segunda (2/2)

O período de inscrições para o Passe Livre Estudantil 2026 começa nesta segunda-feira (2/2), em Belo Horizonte, para estudantes que ainda não são beneficiários. O cadastro deve ser feito pelo Portal da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) até o dia 8 de março.

O Passe Livre, concedido pela PBH, garante a gratuidade no transporte coletivo, no deslocamento entre casa e escola, para alunos do ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (EJA).

O processo de inscrição é feito virtualmente, com o envio de documentos: RG e CPF do estudante, comprovante de matrícula, comprovante de residência e CPF do responsável (no caso de estudantes menores de 16 anos). Para os alunos da rede privada, o benefício é concedido apenas aos que contam com bolsa integral, sendo necessário incluir também o documento de comprovação.

O comprovante de residência pode estar no nome de um dos pais ou responsável ou do aluno. Caso não seja possível, a família pode solicitar o comprovante no Centro de Saúde de referência. O formulário do Cadastro Único também pode ser utilizado.



Acompanhe sua inscrição

Para saber em qual etapa a solicitação se encontra, o estudante deve acompanhar as alterações de status do cadastro no site. Para isso, é necessário informar CPF (ou número de inscrição) e a data de nascimento.

Também é importante que o estudante verifique o e-mail informado no momento da inscrição, pois ele é o principal canal de comunicação entre a equipe do Passe Livre e o solicitante.



Quem pode solicitar o Passe Livre?

O Auxílio de Transporte Escolar ou Passe Livre Estudantil é destinado aos estudantes regularmente matriculados em instituições situadas em Belo Horizonte, que residam a distâncias superiores a um quilômetro das respectivas unidades escolares. A intenção do município é reduzir a evasão escolar.

O benefício equivale a 100% do valor da tarifa no percurso ida e volta entre a residência e a escola do estudante. Somente é válido para o serviço de transporte público coletivo de passageiros do município de Belo Horizonte, ou seja, pelo Cartão BHBus.

Estudantes cujas famílias sejam beneficiárias de programas sociais, em situação de vulnerabilidade atestada por órgãos competentes, têm preferência na concessão do auxílio.



* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.