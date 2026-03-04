MG: Iguana de 1,80 metro é capturada em porta de casa

Uma iguana de grande porte mobilizou o Corpo de Bombeiros na manhã dessa quarta-feira (4/3), no distrito de Riacho da Cruz, em Januária, no Norte de Minas. O animal, que mede cerca de 1,80 metro de comprimento, estava na grade do portão de uma residência e acabou assustando a moradora.

De acordo com o relato da moradora, a iguana permaneceu no local desde o dia anterior. Surpresa com o tamanho do réptil, a mulher retirou os animais domésticos do quintal e chegou a colocar uma vara próxima ao portão para tentar facilitar a saída da iguana, o que não ocorreu, aumentando a preocupação da família.

Diante da situação, a moradora acionou o Corpo de Bombeiros para garantir a segurança no local. Quando os militares chegaram ao endereço, foi confirmado que se tratava de um animal silvestre de grande porte.

Militares realizaram a captura do animal de forma segura Reprodução/CBMMG

Utilizando técnicas adequadas de contenção e equipamentos específicos para o manejo de fauna silvestre, os bombeiros realizaram a captura de forma segura, sem causar ferimentos ao animal e sem riscos para os moradores.

Após o procedimento, a iguana foi transportada e solta em uma área de mata, distante do perímetro urbano e apropriada ao seu habitat natural.

