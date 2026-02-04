Assine
Cientistas desvendam mistério sobre iguanas

RF
Redação Flipar
    Até pouco tempo atrás, ninguém sabia como esses répteis haviam chegado às ilhas Fiji, um arquipélago localizado no Pacífico Sul.

     Foto: Marc Parra/Pixabay
    O mistério estava em torno de como as iguanas tinham conseguido cruzar o Oceano Pacífico, percorrendo quase 8 mil quilômetros desde a costa oeste da América do Norte.

     Foto: Alec Perkins/wikimedia commons
    De acordo com um estudo recente divulgado pela CNN, cientistas analisaram o DNA dessas iguanas e descobriram que elas chegaram a Fiji de um jeito inesperado: flutuando em pedaços de plantas e troncos que boiavam no mar.

     Foto: Pixabay/xxolaxx
    O método, conhecido como “rafting” (navegação em jangadas naturais), é raro no mundo animal, mas não é impossível de acontecer.

     Foto: Abdelrahman Harfoosh/unsplash
    Por muito tempo, alguns cientistas achavam que as iguanas tinham passado por terra, através da Ásia ou Austrália.

     Foto: wikimedia commons/25 OClock
    No entanto, o novo estudo indica que os répteis vieram diretamente da América do Norte, cruzando o oceano.

     Foto: berenice melis/Unsplash
    À CNN, o Dr. Simon Scarpetta, professor assistente na Universidade de São Francisco e principal autor do estudo, disse que as iguanas de Fiji são parentes próximas do Dipsosaurus, uma espécie que vive no deserto do sudoeste dos Estados Unidos.

     Foto: flickr - Joshua Tree National Park
    Scarpetta estudou o DNA de várias espécies e notou que as iguanas de Fiji se separaram de seus ancestrais americanos entre 34 e 30 milhões de anos atrás.

     Foto: wikimedia commons/Holger Krisp
    O período coincide com a época em que as ilhas de Fiji estavam se formando por vulcões.

     Foto: Reprodução/YouTube
    Essa descoberta contradiz teorias anteriores que sugeriam que essas iguanas chegaram por meio de uma rota terrestre, passando pela América do Sul e Antártida.

     Foto: Jana V. M./Pixabay
    Embora pareça difícil, a ideia de que elas sobreviveram a uma longa viagem pelo mar começou a fazer sentido.

     Foto: dorotheepaulus/Pixabay
    Isso porque as iguanas são conhecidas pela resistência, acostumadas a lugares secos e capazes de aguentar o calor intenso, falta de comida e água.

     Foto: pexels/Fabricio Trujillo
    Segundo o Dr. Jimmy McGuire, também coautor do estudo, a viagem pode ter levado de dois meses e meio a quatro meses – um tempo curto o suficiente para essas criaturas sobreviverem.

     Foto: wikimedia commons/creative commons/Matthias
    Mesmo com pouca comida disponível, as iguanas herbívoras poderiam ter se alimentado das próprias plantas que as transportavam pelo oceano.

     Foto: pexels/Francesco Ungaro
    O estudo não só resolve um mistério antigo, mas também mostra que essa nova visão sobre migração animal pode levar a mais pesquisas que revelam como espécies colonizaram lugares distantes.

     Foto: pexels/Camargo Anthony
    As iguanas de Fiji sÃ£o conhecidas por sua coloraÃ§Ã£o vibrante, que ajudam na camuflagem entre a vegetaÃ§Ã£o tropical.

    Foto: wikimedia commons/creative commons/Benjamint444
    Elas são arborícolas, passando a maior parte do tempo em árvores, e se alimentam principalmente de folhas, flores e frutos.

     Foto: domínio público
    Entre as espécies mais conhecidas estão a iguana-de-crista-de-fiji (Brachylophus vitiensis) e a iguana-de-bandas-de-fiji (Brachylophus fasciatus).

     Foto: wikimedia commons/creative commons/H. Zell
    Infelizmente, as iguanas de Fiji enfrentam ameaças como a perda de habitat, predação por espécies introduzidas e o comércio ilegal, sendo consideradas vulneráveis ou em perigo de extinção.

     Foto: flickr - _paVan_
