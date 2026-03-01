Assine
VALE DO AÇO

Jovem de 23 anos morre carbonizado após carro bater em poste em Ipatinga

Outros três ocupantes foram socorridos com vida e levados ao Hospital Márcio Cunha

Quéren Hapuque
Quéren Hapuque
Repórter
01/03/2026 15:25

As causas do acidente erão apuradas
As causas do acidente erão apuradas

Um jovem de 23 anos morreu após o carro em que estava bater contra um poste e pegar fogo na madrugada deste domingo (1°/3), em Ipatinga( MG), no Vale do Aço, o acidente aconteceu por volta das 4h30, na Avenida Pedro Linhares, no bairro Horto.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, após o combate às chamas e durante a fase de rescaldo, foi constatada a presença de um corpo carbonizado preso às ferragens no interior do veículo.

 

Outros três ocupantes conseguiram sair do automóvel com a ajuda de terceiros antes que o fogo se alastrasse. Eles foram socorridos por equipes de resgate do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, pela Unidade de Suporte Avançado (USA) do Samu e por uma ambulância da concessionária Nova 381, sendo encaminhados ao Hospital Márcio Cunha.

Também estiveram no local equipes das polícias Civil e Militar, da Cemig, além de funerária de plantão e serviço de guincho. As causas do acidente não foram informadas e serão apuradas.

