Vídeo: motociclista morre ao bater em carro em cruzamento

Imagens mostram que sinal estava vermelho para a vítima de 27 anos. Morte foi constatada no local

Vinicius Lemos - Especial para o EM
25/02/2026 19:16 - atualizado em 25/02/2026 19:19

Batida ocorreu entre a Avenida Fernando Vilela e a Rua Engenheiro Azeli, no Bairro Osvaldo Rezende, em Uberândia crédito: reprodução/redes sociais

Um motociclista de 27 anos morreu ao bater em um carro num cruzamento de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa terça-feira (24/2). Um vídeo de câmera de segurança mostra que vítima teria avançado semáforo fechado.

A batida ocorreu por volta das 23h50, entre a Avenida Fernando Vilela e a Rua Engenheiro Azeli, no Bairro Osvaldo Rezende.

Na imagem, é possível perceber que o sinal estava vermelho para o motociclista, que atravessa o cruzamento, passa na frente de um ônibus, mas acabou atingido por um carro, que trafegava ao lado do veículo de passageiros. O carro seguia pela Avenida Fernando Vilela e a moto pela Rua Engenheiro Azeli.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a morte da vítima.

A moto foi removida para um pátio credenciado, já que não havia responsável presente para a liberação do veículo.

