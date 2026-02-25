Vídeo: motociclista morre ao bater em carro em cruzamento
Imagens mostram que sinal estava vermelho para a vítima de 27 anos. Morte foi constatada no local
Um motociclista de 27 anos morreu ao bater em um carro num cruzamento de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite dessa terça-feira (24/2). Um vídeo de câmera de segurança mostra que vítima teria avançado semáforo fechado.
A batida ocorreu por volta das 23h50, entre a Avenida Fernando Vilela e a Rua Engenheiro Azeli, no Bairro Osvaldo Rezende.
Na imagem, é possível perceber que o sinal estava vermelho para o motociclista, que atravessa o cruzamento, passa na frente de um ônibus, mas acabou atingido por um carro, que trafegava ao lado do veículo de passageiros. O carro seguia pela Avenida Fernando Vilela e a moto pela Rua Engenheiro Azeli.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao chão. Uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros foi acionada e, ao chegar ao local, constatou a morte da vítima.
A moto foi removida para um pátio credenciado, já que não havia responsável presente para a liberação do veículo.