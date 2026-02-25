Ceasa envia 20 toneladas de alimentos a atingidos por chuvas em Minas

A CeasaMinas enviará 20 toneladas de alimentos para Juiz de Fora e cidades da Zona da Mata atingidas pelas fortes chuvas desta semana. Dois caminhões com 10 toneladas cada saem do entreposto de Contagem nesta quinta-feira (26/2) com destino à unidade local, onde será estruturado um ponto de apoio para distribuição.

A ação é realizada em parceria com os ministérios do Desenvolvimento Social (MDS) e do Desenvolvimento Agrário (MDA). Os alimentos foram doados pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), por meio do programa Cozinhas Solidárias. Serão distribuídos itens como arroz, feijão e açúcar mascavo, produtos com maior prazo de validade e que podem ser estocados.

Ao todo, 10 cozinhas solidárias habilitadas na região serão atendidas. A iniciativa foi coordenada pela Ceasa Minas, que também enviará funcionários da unidade de Contagem para reforçar a equipe em Juiz de Fora e auxiliar na logística de distribuição.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora, mais de 3 mil pessoas estão desabrigadas após o temporal que atingiu o município entre a noite de segunda-feira (23/2) e a madrugada de terça-feira (24/2). Até o momento, a cidade contabiliza 40 mortos na tragédia e 19 desaparecidos. Em Ubá, são 6 mortes e 2 pessoas desaparecidas.

Estrutura local e apoio de parceiros

De acordo com o gerente da unidade da Ceasa em Juiz de Fora, Renato de Melo Pereira, um ponto de apoio foi criado para receber as carretas e centralizar as doações. Outras cargas poderão chegar nas próximas semanas, ampliando o suporte às famílias afetadas.

A operação conta ainda com apoio da empresa Terrayama, responsável por ceder os caminhões, do programa Mesa Brasil e da campanha Mãos Solidárias, que mobilizou voluntários para o carregamento dos veículos em Contagem.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Além disso, a Associação dos Produtores e Lojistas, em conjunto com a Ceasa local, também organiza a arrecadação de donativos. Um espaço foi disponibilizado pela loja Benassi, em Juiz de Fora, para armazenamento dos itens recebidos.