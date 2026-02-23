Assine
"MULHERES EXTRAORDINÁRIAS

Vagas para palestra da cientista Tatiana Sampaio em MG se esgotam em 28 min

O evento vai acontecer em 12 de março no Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em Patrocínio, no Alto Paranaíba

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
23/02/2026 20:18

Vagas para palestra da cientista Tatiana Sampaio em MG se esgotam em 28 minutos crédito: FAPERJ/Divulgação

A cientista Dra. Tatiana Coelho de Sampaio vai realizar uma palestra no anfiteatro do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), em Patrocínio, no Alto Paranaíba, em 12 de março, entre 13h e 15h, durante a II Mostra Mulheres Extraordinárias .

Segundo informações divulgadas pela coordenadora do evento, a professora Dra. Bianca Gonçalvez, as 240 vagas gratuitas para participar do evento, liberadas em link do site oficial do IFTM Campus Patrocínio, na última sexta-feira (20/2), esgotaram-se em 28 minutos.

Ainda conforme a coordenadora do evento, o nome de Tatiana Sampaio foi sugerido pelos universitários do IFTM e, após votação, escolhido por eles. 

Por meio de mensagem ela me respondeu: Faço questão de estar presente, complementou. 

De acordo com o IFTM, o evento integra as ações do Projeto de Extensão Mulheres Extraordinárias, coordenado pela Profa. Dra. Bianca Soares, e tem como objetivo valorizar trajetórias femininas inspiradoras e promover reflexões sobre protagonismo, liderança e transformação social. 

Além da mostra Mulheres Extraordinárias, a programação contará com a ilustre presença da Dra. Tatiana Coelho de Sampaio, que ministrará uma palestra especial, contribuindo para o fortalecimento do debate e para o enriquecimento acadêmico e institucional do encontro, divulgou a IFTM.

Evento será exibido ao vivo

Ainda segundo o IFTM, o evento será exibido ao vivo. Quem não conseguiu vaga para acompanhar a palestra presencialmente poderá assistir pela internet. O link será divulgado próximo à data do evento.

O evento terá dois momentos, em um deles a cientista conversará com os acadêmicos e no outro, com o público em geral.

Dez mulheres serão homenageadas 

O subtítulo da II Mostra Mulheres Extraordinárias é Contando a história de mulheres que a história não conta. 

Por isso, durante o evento também serão homenagens dez mulheres, também escolhidas por estudantes. A proposta do evento é dar visibilidade a trajetórias femininas que muitas vezes não aparecem nos registros históricos e aproximar a comunidade de histórias inspiradoras, informou a professora Dra. Bianca Gonçalvez.

A história inspiradora

A bióloga e pesquisadora Tatiana Sampaio, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, lidera pesquisas sobre a polilaminina, substância desenvolvida em laboratório a partir da laminina proteína produzida pelo corpo humano e que apresentou resultados promissores em estudos voltados a pessoas com lesão na medula espinhal. O medicamento derivado da pesquisa foi autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)  a iniciar a fase 1 de testes clínicos no Brasil.

A cientista é bióloga e chefe do Laboratório de Biologia da Matriz Extracelular do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ. Desde 1997, ela estuda a polilaminina. Essa substância pode vir a ajudar pessoas com lesões na medula a recuperar total ou parcialmente os movimentos do corpo. Atualmente, os resultados promissores da pesquisa experimental vem ganhando repercussão e colocando o nome da cientista Tatiana Sampaio entre os principais da ciência brasileira.

