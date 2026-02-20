Bairros de Betim, na Grande BH, podem ficar sem água no domingo (22/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água neste domingo (22/2).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento se dá por uma manutenção operacional programada.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente na noite de domingo.

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais bairros podem ser afetados?