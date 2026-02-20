Bairros de Betim, na Grande BH, podem ficar sem água no domingo (22/2)
Manutenção operacional pode deixar locais do município com intermitência no abastecimento ao longo desta quinta-feira. Veja lista dos bairros atingidos
Bairros de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água neste domingo (22/2).
Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento se dá por uma manutenção operacional programada.
A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente na noite de domingo.
De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados?
- C. Hab. Jalila Conceição Pedrosa
- Conjunto Olímpia Bueno Franco
- Cruzeiro do Sul
- Cruzeiro do Sul 3ª Seção
- Itacolomi
- Jardim das Alterosas II Seção
- Senhora de Fátima
- Vargem das Flores