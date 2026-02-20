Assine
ATENÇÃO, MORADORES

Bairros de Betim, na Grande BH, podem ficar sem água no domingo (22/2)

Manutenção operacional pode deixar locais do município com intermitência no abastecimento ao longo desta quinta-feira. Veja lista dos bairros atingidos

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
20/02/2026 08:22

Torneira
Casas com caixa d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento crédito: Marcelo Casal/Agência Brasil

Bairros de Betim (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água neste domingo (22/2).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento se dá por uma manutenção operacional programada. 

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente na noite de domingo.

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados?

  • C. Hab. Jalila Conceição Pedrosa
  • Conjunto Olímpia Bueno Franco
  • Cruzeiro do Sul
  • Cruzeiro do Sul 3ª Seção
  • Itacolomi
  • Jardim das Alterosas II Seção
  • Senhora de Fátima
  • Vargem das Flores

