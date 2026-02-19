Grande BH: bairros de 3 cidades podem ficar sem água nesta quinta (19/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Bairros de Contagem (MG), Esmeraldas (MG) e Ribeirão das Neves (MG), cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (19/2).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento se dá por uma manutenção operacional programada.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente na manhã de sexta-feira (20/2).

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados em Contagem?

Condomínio Nosso Rancho

Nova Contagem

Retiro

Vila Ipê Amarelo

Vila Renascer

Quais bairros podem ser afetados em Esmeraldas?

Novo Retiro

Parque do Sabiá

Recanto da Mata

Recanto Verde

Recanto Verde 2

Recreio do Retiro

Retiro

Serra Verde

Vila Esmeraldas

Quais bairros podem ser afetados em Ribeirão das Neves?