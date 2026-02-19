Grande BH: bairros de 3 cidades podem ficar sem água nesta quinta (19/2)
Manutenção operacional pode deixar locais da Grande BH com intermitência no abastecimento ao longo desta quinta-feira. Veja lista dos bairros atingidos
Bairros de Contagem (MG), Esmeraldas (MG) e Ribeirão das Neves (MG), cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (19/2).
Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento se dá por uma manutenção operacional programada.
A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente na manhã de sexta-feira (20/2).
De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados em Contagem?
- Condomínio Nosso Rancho
- Nova Contagem
- Retiro
- Vila Ipê Amarelo
- Vila Renascer
Quais bairros podem ser afetados em Esmeraldas?
- Novo Retiro
- Parque do Sabiá
- Recanto da Mata
- Recanto Verde
- Recanto Verde 2
- Recreio do Retiro
- Retiro
- Serra Verde
- Vila Esmeraldas
Quais bairros podem ser afetados em Ribeirão das Neves?
- Alterosa
- Jardim Verona
- Veneza