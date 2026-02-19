Assine
ATENÇÃO, MORADORES!

Grande BH: bairros de 3 cidades podem ficar sem água nesta quinta (19/2)

Manutenção operacional pode deixar locais da Grande BH com intermitência no abastecimento ao longo desta quinta-feira. Veja lista dos bairros atingidos

19/02/2026 08:49

Água escorrendo de uma torneira em um fundo borrado
Situação será normalizada até esta sexta-feira (20/2), segundo a Copasa crédito: Divulgação

Bairros de Contagem (MG), Esmeraldas (MG) e Ribeirão das Neves (MG), cidades na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (19/2).

Segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), a interrupção temporária no abastecimento se dá por uma manutenção operacional programada.

A previsão é que o abastecimento seja normalizado gradativamente na manhã de sexta-feira (20/2).

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Quais bairros podem ser afetados em Contagem?

  • Condomínio Nosso Rancho
  • Nova Contagem
  • Retiro
  • Vila Ipê Amarelo
  • Vila Renascer

Quais bairros podem ser afetados em Esmeraldas?

  • Novo Retiro
  • Parque do Sabiá
  • Recanto da Mata
  • Recanto Verde
  • Recanto Verde 2
  • Recreio do Retiro
  • Retiro
  • Serra Verde
  • Vila Esmeraldas

Quais bairros podem ser afetados em Ribeirão das Neves?

  • Alterosa
  • Jardim Verona
  • Veneza

