Bloco da Bôta leva o fervor do tecnobrega e dos paredões às ruas de BH
Bloco da Bôta nasceu do fervo do Baile da Bôta a fim de levar às ruas da capital a energia da música eletrônica
O Bloco da Bôta levou o fervor do tecnobrega e dos paredões às ruas de Belo Horizonte na noite deste sábado (14/2).
O grupo nasceu do fervo do Baile da Bôta a fim de levar às ruas da capital a energia da música eletrônica.
Inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas, o bloco transforma o carnaval mineiro num grande encontro entre o tecnobrega, o piseiro, o bregafunk, o funk e o eletromelody.
Em outros termos, o Bloco da Bôta é um espaço diverso, seguro e vibrante, que celebra a cultura periférica.
