MISTURA DE ESTILOS

Bloco da Bôta leva o fervor do tecnobrega e dos paredões às ruas de BH

Bloco da Bôta nasceu do fervo do Baile da Bôta a fim de levar às ruas da capital a energia da música eletrônica

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
14/02/2026 23:36 - atualizado em 14/02/2026 23:39

Bloco é inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas
Bloco é inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas

O Bloco da Bôta levou o fervor do tecnobrega e dos paredões às ruas de Belo Horizonte na noite deste sábado (14/2). 

O grupo nasceu do fervo do Baile da Bôta a fim de levar às ruas da capital a energia da música eletrônica. 

Inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas, o bloco transforma o carnaval mineiro num grande encontro entre o tecnobrega, o piseiro, o bregafunk, o funk e o eletromelody. 

Em outros termos, o Bloco da Bôta é um espaço diverso, seguro e vibrante, que celebra a cultura periférica. 

