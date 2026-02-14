Bloco da Bôta leva o fervor do tecnobrega e dos paredões às ruas de BH

O Bloco da Bôta levou o fervor do tecnobrega e dos paredões às ruas de Belo Horizonte na noite deste sábado (14/2).

O grupo nasceu do fervo do Baile da Bôta a fim de levar às ruas da capital a energia da música eletrônica.

Inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas, o bloco transforma o carnaval mineiro num grande encontro entre o tecnobrega, o piseiro, o bregafunk, o funk e o eletromelody.

Em outros termos, o Bloco da Bôta é um espaço diverso, seguro e vibrante, que celebra a cultura periférica.