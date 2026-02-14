Assine
overlay
Início Galeria

Veja fotos do Bloco da Bôta, inspirado nas tradições das festas amazônicas

E
Estado de Minas
  • Bloco da Bôta transformou o carnaval mineiro num grande encontro entre o tecnobrega, o piseiro, o bregafunk, o funk e o eletromelody
    Bloco da Bôta transformou o carnaval mineiro num grande encontro entre o tecnobrega, o piseiro, o bregafunk, o funk e o eletromelody Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Bloco é inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas
    Bloco é inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Bloco da Bôta arrastou foliões na noite deste sábado em BH
    Bloco da Bôta arrastou foliões na noite deste sábado em BH Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Bloco da Bôta arrastou foliões na noite deste sábado em BH
    Bloco da Bôta arrastou foliões na noite deste sábado em BH Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Bloco da Bôta arrastou foliões na noite deste sábado em BH
    Bloco da Bôta arrastou foliões na noite deste sábado em BH Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
  • Bloco é inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas
    Bloco é inspirado na figura encantada do boto cor-de-rosa e nas tradições das festas amazônicas Foto: Marcos Vieira/EM/DA. Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay