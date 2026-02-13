Morre, aos 84 anos, o empresário Luiz Hélio Lodi

Morreu nesta sexta-feira (13/2), aos 84 anos, o empresário Luiz Hélio Lodi, um dos principais responsáveis pelo desenvolvimento do Bairro Vila da Serra, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O empresário morreu de causas naturais.

À frente da Vila da Serra Empreendimentos, Hélio Lodi, como era conhecido, foi responsável por várias obras de engenharia e de infraestrutura na região. Ele criou a Associação dos Empreendedores dos Bairros Vila da Serra e Vale do Serrano, da qual foi presidente e cuja atuação contribuiu para o crescimento do setor da construção civil no município.

Lodi foi responsável pela construção do Edifício Portal da Montanha, o prédio da Fiat, do Hotel Piemonte, da Torre Alta Vila, da Trincheira Stael Bicalho, do Edifício Concórdia e do Atlanta, entre outros edifícios do município de Nova Lima.

Segundo Ubirajara Pires, presidente da Associação dos Amigos do Bairro Belvedere e amigo de Hélio Lodi, o empresário foi um dos grandes responsáveis pela transformação do município de Nova Lima. “Ele criou uma nova cidade. Nova Lima era uma cidade simples e ele foi o grande responsável por deixar a cidade com o alto nível que é hoje” afirmou.

“Ele sempre foi um homem simples, de diálogo fácil, tranquilo. É uma grande perda para a cidade. A gente sente muito a morte dele ", lamentou Pires.

Ainda não há informações sobre o velório e sepultamento do empresário.

*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro