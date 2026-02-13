Jovem morta em Juatuba foi estrangulada com cabo de telefone, diz suspeito

A jovem Vanessa Lara de Oliveira, de 23 anos, morta em Juatuba (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, foi estrangulada com um cabo de telefone, segundo relato do principal suspeito do crime. Ítalo Jefferson, de 43 anos, confessou à Polícia Militar de Minas Gerais que utilizou o objeto para matar a vítima e afirmou que já esperava ser preso.

De acordo com a corporação, o homem disse que abordou Vanessa em Juatuba, que não a conhecia e que se aproveitou da vulnerabilidade do local para cometer o crime. O suspeito foi preso nessa quinta-feira (12/2). Com ele, foram apreendidos uma faca, roupas e alimentos. Ele apresentava ferimentos pelo corpo, que teriam sido provocados durante a fuga.

Segundo a corporação, o homem sabia que havia um mandado de prisão em aberto e não demonstrou resistência ao ser detido. Ele foi localizado entre vagões de carga de grãos e minérios em um trem que vinha de Juatuba e passava em Carmo do Cajuru, no Centro-Oeste do estado, e a 66 km do município da Grande BH. Ítalo afirmou que fugia sem destino.

Os policiais participavam de uma operação pré-carnaval e receberam denúncia anônima indicando que o suspeito estaria escondido na locomotiva. Uma viatura interceptou o trem e solicitou a parada ao maquinista. Nesse momento, conforme a PM, o homem pulou e tentou fugir, mas foi contido.



Relembre o caso

Vanessa estava desaparecida desde segunda-feira (9/2). Ela foi vista pela última vez no Sistema Nacional de Emprego (Sine) em Juatuba, onde trabalhava prestando serviço para uma empresa terceirizada. Ao Estado de Minas, familiares da vítima contaram que ela trabalhava para custear a faculdade de psicologia. Vanessa morava em Pará de Minas, na Região Central do estado, e ia a Juatuba para trabalhar.

Para os parentes, o homem alegou que teria usado drogas com uma mulher e eles teriam brigado, e esse seria o motivo do estado dele. Em seguida, o suspeito teria tomado banho e pedido R$ 200 para a mãe, alegando que iria para o Centro de Belo Horizonte, onde moraria na rua.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, na terça-feira (10/2), quando os militares foram à casa dos familiares do suspeito, ele teria ligado para os parentes. Na ligação, ele teria assumido a autoria do crime. Em seguida, segundo a PM, ele desligou e não atendeu mais o telefone.

Assédio

O suspeito é conhecido em Juatuba por assediar mulheres. É o que apontou Rolim Lopes, morador de Juatuba há 39 anos. Ele contou ao Estado de Minas que mora na Rua Santa Cruz, às margens da BR-262, onde Vanessa foi encontrada com sinais de violência. Segundo ele, Vanessa precisava passar pela rua, em um trecho coberto por mato e pneus, para pegar o ônibus na rodovia.

O morador acredita que o suspeito atacou Vanessa nesse matagal e, em seguida, jogou o corpo dela em uma valeta de escoamento de água de chuva que fica logo abaixo. A vegetação foi cortada dessa terça-feira (10/2) para esta quarta (11/2).

Conforme a PM, populares que estavam no local onde o corpo foi encontrado teriam indicado quem seria o suspeito do crime e onde a família dele mora. Os militares foram até a residência indicada e encontraram o primo, o cunhado e a mãe do suspeito, identificado como Ítalo Jefferson, de 43 anos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

À corporação, os familiares disseram que o homem chegou em casa, na segunda, sujo de barro, com arranhões e a roupa suja de sangue. A família entregou para a polícia o short que o homem usou na segunda, que estava com manchas de sangue. A peça irá passar por perícia.