Homem morre ao podar bananeira em Juiz de Fora

Um homem de 54 anos morreu em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, no fim da manhã desta quinta-feira (12/2), depois de cair de uma altura de quatro metros durante a poda de uma bananeira.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam à ocorrência por volta das 11h55 na Rua Jorge Knopp, no Bairro Progresso, na Região Leste da cidade.

A vítima realizava a poda utilizando uma escada apoiada em uma árvore, quando ocorreu a queda. Ao ser encontrada pelas equipes, a vítima estava caída no asfalto e sem sinais vitais. Não havia hemorragia externa visível.

Foi realizada avaliação primária e iniciadas imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas a morte foi confirmada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A Polícia Militar também compareceu ao local para registro da ocorrência.