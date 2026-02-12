Assine
ESCADA

Homem morre ao podar bananeira em Juiz de Fora

Acidente aconteceu no fim da manhã desta quinta-feira (12/2). Vítima tinha 54 anos e caiu de uma altura de quatro metros

Estado de Minas
Estado de Minas
Repórter
12/02/2026 18:52

Viatura do Corpo de Bombeiros
Corpo de Bombeiros prestou socorro à vítima, mas morte foi confirmada ainda no local pelo Samu crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Um homem de 54 anos morreu em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, no fim da manhã desta quinta-feira (12/2), depois de cair de uma altura de quatro metros durante a poda de uma bananeira.

O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) atenderam à ocorrência por volta das 11h55 na Rua Jorge Knopp, no Bairro Progresso, na Região Leste da cidade.

A vítima realizava a poda utilizando uma escada apoiada em uma árvore, quando ocorreu a queda. Ao ser encontrada pelas equipes, a vítima estava caída no asfalto e sem sinais vitais. Não havia hemorragia externa visível.

Foi realizada avaliação primária e iniciadas imediatamente manobras de ressuscitação cardiopulmonar, mas a morte foi confirmada.

A Polícia Militar também compareceu ao local para registro da ocorrência. 

