Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (12/2)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Dezessete bairros de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (12/2), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a noite desta quinta devido a uma manutenção operacional programada.

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais bairros podem ser afetados?

