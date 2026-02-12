Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (12/2)
Manutenção operacional pode deixar locais de Ribeirão das Neves com intermitência no abastecimento ao longo desta quinta-feira. Veja lista dos bairros atingidos
Dezessete bairros de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (12/2), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).
A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a noite desta quinta devido a uma manutenção operacional programada.
De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.
Quais bairros podem ser afetados?
- Bela Vista
- Centro
- Nossa Senhora das Neves
- Quintas do Lago
- Rosana
- Santa Marta
- Santa Matilde
- Santo Antônio
- São Francisco de Assis
- São Pedro
- Savassi
- Sevilha
- Várzea Alegre
- Vila Aparecida
- Vila Cacique
- Vila Esplanada
- Vila Mariana