Assine
overlay
Início Gerais
ATENÇÃO, MORADORES

Bairros da Grande BH podem ficar sem água nesta quinta-feira (12/2)

Manutenção operacional pode deixar locais de Ribeirão das Neves com intermitência no abastecimento ao longo desta quinta-feira. Veja lista dos bairros atingidos

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
12/02/2026 08:47

compartilhe

SIGA
x
Buritis pode ficar sem água nesta sexta-feira (21/3)
Situação será normalizada até este domingo (18/5), informa a Copasa crédito: hippopx.com

Dezessete bairros de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte, podem ficar sem água nesta quinta-feira (12/2), segundo a Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A empresa informou que a interrupção temporária no abastecimento pode ocorrer até a noite desta quinta devido a uma manutenção operacional programada.

Leia Mais

De acordo com a Copasa, os imóveis que têm caixas d'água podem não sofrer impacto do desabastecimento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Quais bairros podem ser afetados?

  • Bela Vista
  • Centro
  • Nossa Senhora das Neves
  • Quintas do Lago
  • Rosana
  • Santa Marta
  • Santa Matilde
  • Santo Antônio
  • São Francisco de Assis
  • São Pedro
  • Savassi
  • Sevilha
  • Várzea Alegre
  • Vila Aparecida
  • Vila Cacique
  • Vila Esplanada
  • Vila Mariana

Tópicos relacionados:

abastecimento agua copasa grande-bh

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay