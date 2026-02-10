Assine
CHUVA

BH: Chove forte em todas as regionais no início de tarde desta terça (10)

Chuva atinge todas as regiões da capital mineira; cidade está sob alerta até a manhã da quarta-feira (11/2), segundo Defesa Civil Municipal

Alice Pimenta*
Alice Pimenta*
10/02/2026 13:59

Chove forte em BH nesta terça-feira (10/2)
Chove forte em BH nesta terça-feira (10/2) crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

Belo Horizonte enfrenta chuva forte no início da tarde desta terça-feira (10/2). Segundo informações da Defesa Civil Municipal, a chuva começou por volta de 12h e atingiu todas as regiões da cidade.

Nas regionais Pampulha, Norte, Nordeste e Centro-Sul foram registradas chuvas de intensidade extremamente forte, isto é, acima de 5mm/5 min, segundo classificação da Defesa Civil. 

Nas demais regiões, foi registrada chuva forte, entre 2,6 mm e 5mm/5 min.

O que fazer em caso de chuva?

A Defesa Civil de BH recomenda que, em caso de fortes chuvas, a população evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões, além de não se abrigar ou estacionar veículos embaixo de árvores. 

Recomendações

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Previna-se em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Matéria em atualização

