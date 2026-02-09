Casal com carga de cocaína e filho de 2 meses em carro é preso em MG
Abordagem ocorreu na BR-365, em Uberlândia, na tarde desta segunda-feira (9/2). Além da droga, os agentes apreenderam R$ 2.340 em espécie
compartilheSIGA
Um homem de 44 anos e a companheira dele, de 37, foram presos na tarde desta segunda-feira (9/2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os agentes flagraram o casal em um carro transportando 20 kg de pasta base de cocaína. O filho de 2 meses deles estava no banco de trás do veículo.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Por volta das 15h, os policiais abordaram um VW Gol no km 632 da BR-365. Segundo a PRF, o condutor realizou uma manobra de retorno pela contramão ao avistar a fiscalização.
Leia Mais
Durante a abordagem, a carga de pasta base de cocaína foi localizada no porta-malas. Além do entorpecente, os agentes apreenderam R$ 2.340 em espécie.
"Devido à presença do menor em situação de risco durante a prática de crime, o Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pelo bebê", pontuou a PRF.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
O casal foi autuado por suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O homem e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Uberlândia.