Assine
overlay
Início Gerais
TRIÂNGULO MINEIRO

Casal com carga de cocaína e filho de 2 meses em carro é preso em MG

Abordagem ocorreu na BR-365, em Uberlândia, na tarde desta segunda-feira (9/2). Além da droga, os agentes apreenderam R$ 2.340 em espécie

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
09/02/2026 23:21 - atualizado em 09/02/2026 23:22

compartilhe

SIGA
x
Entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal
Entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal crédito: PRF

Um homem de 44 anos e a companheira dele, de 37, foram presos na tarde desta segunda-feira (9/2) pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Os agentes flagraram o casal em um carro transportando 20 kg de pasta base de cocaína. O filho de 2 meses deles estava no banco de trás do veículo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Por volta das 15h, os policiais abordaram um VW Gol no km 632 da BR-365. Segundo a PRF, o condutor realizou uma manobra de retorno pela contramão ao avistar a fiscalização.

Leia Mais

Durante a abordagem, a carga de pasta base de cocaína foi localizada no porta-malas. Além do entorpecente, os agentes apreenderam R$ 2.340 em espécie.

"Devido à presença do menor em situação de risco durante a prática de crime, o Conselho Tutelar foi acionado e ficou responsável pelo bebê", pontuou a PRF.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O casal foi autuado por suspeita de tráfico de drogas, associação para o tráfico e corrupção de menores. O homem e a mulher foram encaminhados à Delegacia de Plantão da Polícia Civil em Uberlândia.

Tópicos relacionados:

minas-gerais prf

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay