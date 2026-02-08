Damião sobre artistas nacionais no carnaval: ‘Valorizamos os que estão aqui

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou, em entrevista ao "EM Minas", da "TV Alterosa", que a prefeitura não vai favorecer os artistas nacionais que devem se apresentar no carnaval de BH este ano em detrimento dos blocos responsáveis pela retomada da folia na capital.

Entidades que representam blocos carnavalescos de BH questionam a realização de grandes shows, com músicos de expressão nacional, durante o período da folia. Para essas organizações, as atrações nacionais enfraquecem a cultura carnavalesca da cidade e os artistas locais.





“O carnaval é feito para as pessoas, para o povo e os cantores da mesma forma. Agora eles querem (cantar em BH) porque cresceu de tal forma que todo mundo quer a visibilidade do carnaval. Aí você vai fazer o quê? Trancar o carnaval para não poder vir um cantor nacional tocar aqui?”, questiona o prefeito.

Damião ressaltou que a prefeitura não vai fazer investimento financeiro nas apresentações dos artistas nacionais. “O que estamos fazendo é parceria com esses grandes cantores. Estamos fazendo essa interação entre os blocos de Belo Horizonte e os grandes artistas. Mas não é proibir o grande artista de tocar aqui. Não é favorecer o grande artista, desfavorecendo os que fizeram o carnaval. Não fazemos isso. Valorizamos os que estão aqui”, frisou.