Damião sobre artistas nacionais no carnaval: ‘Valorizamos os que estão aqui

Em entrevista ao 'EM Minas', o prefeito de BH disse que a PBH não vai favorecer os artistas nacionais em detrimento dos blocos que fizeram o carnaval na capital

08/02/2026 08:00

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, falou sobre a valorização dos blocos que fazem o carnaval de rua da capital
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, falou sobre a valorização dos blocos que fazem o carnaval de rua da capital crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), afirmou, em entrevista ao "EM Minas", da "TV Alterosa", que a prefeitura não vai favorecer os artistas nacionais que devem se apresentar no carnaval de BH este ano em detrimento dos blocos responsáveis pela retomada da folia na capital.

Entidades que representam blocos carnavalescos de BH questionam a realização de grandes shows, com músicos de expressão nacional, durante o período da folia. Para essas organizações, as atrações nacionais enfraquecem a cultura carnavalesca da cidade e os artistas locais.

“O carnaval é feito para as pessoas, para o povo e os cantores da mesma forma. Agora eles querem (cantar em BH) porque cresceu de tal forma que todo mundo quer a visibilidade do carnaval. Aí você vai fazer o quê? Trancar o carnaval para não poder vir um cantor nacional tocar aqui?”, questiona o prefeito.

Damião ressaltou que a prefeitura não vai fazer investimento financeiro nas apresentações dos artistas nacionais. “O que estamos fazendo é parceria com esses grandes cantores. Estamos fazendo essa interação entre os blocos de Belo Horizonte e os grandes artistas. Mas não é proibir o grande artista de tocar aqui. Não é favorecer o grande artista, desfavorecendo os que fizeram o carnaval. Não fazemos isso. Valorizamos os que estão aqui”, frisou.

