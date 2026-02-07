Assine
Prefeito de Belo Horizonte é o entrevistado do EM Minas deste sábado 

Em entrevista ao programa da TV Alterosa, Damião fala sobre preparativos para o carnaval, faz um balanço da gestão à frente da PBH e período chuvoso

07/02/2026 12:00

O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, é o convidado do 'EM Minas', programa da TV Alterosa, deste sábado (7/2)
O prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião, é o convidado do 'EM Minas', programa da TV Alterosa, deste sábado (7/2) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Programa do Estado de Minas, Portal "Uai" e "TV Alterosa", o "EM Minas" recebe neste sábado (7/2) o prefeito de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil). Entrevistado pela jornalista Carol Saraiva, ele fala dos preparativos para o carnaval na capital, faz um balanço dos 10 meses de gestão à frente da prefeitura e do enfrentamento ao período chuvoso.

O episódio vai ao ar às 19h30, na "TV Alterosa" e no "YouTube" do "Portal Uai". No domingo, a íntegra da entrevista será publicada no impresso do Estado de Minas e também ficará disponível no site.

Leia Mais


Damião tratou ainda da reclamação dos hospitais filantrópicos de Belo Horizonte em relação aos repasses de verbas, vindas do Ministério da Saúde, que estão em atraso por parte do executivo municipal. Segundo ele, as parcelas foram todas quitadas. O prefeito comentou também sobre a gratuidade do transporte público aos domingos e feriados.

A revitalização do Centro da cidade e o papel que Damião deve ter na eleição para o governo estadual também foram discutidos durante o programa "EM Minas".

Tópicos relacionados:

alvaro-damiao bh carnaval-2026 chuva

