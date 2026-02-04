BH: retorno dos alunos da rede municipal terá ações de segurança e trânsito
Volta às atividades escolares nesta quarta-feira (4/2) envolve 579 escolas da capital mineira
Quase 190 mil estudantes da Rede Municipal de Educação de Belo Horizonte voltam às aulas nesta quarta-feira (4/2), marcando o início do ano letivo de 2026 em 579 escolas da capital. O retorno às atividades escolares será acompanhado por uma série de ações de segurança e orientação no trânsito, com operações da Prefeitura de BH e da Polícia Militar, por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd).
Do total de alunos da rede municipal, cerca de 40 mil estão matriculados em 146 escolas municipais de educação infantil (Emeis), 118 mil em 179 escolas de ensino fundamental (Emefs) e 31 mil em 254 creches parceiras. Neste ano, a Prefeitura ampliou a oferta de vagas em tempo integral na educação infantil, com a criação de mais 6,1 mil vagas, a partir de um investimento de aproximadamente R$ 16,8 milhões.
Além disso, houve ampliação do Atendimento Educacional Especializado (AEE), que passou de 2,5 mil para 9,5 mil alunos. Com a instalação de 262 novas salas de recursos, todas as escolas municipais passaram a contar com o serviço. Durante o período de férias, a PBH também realizou obras de revitalização, ampliação e manutenção em 72 Emeis, Emefs e instituições da rede parceira, com investimento de R$ 10,8 milhões.
Operação Volta às Aulas com Segurança
Entre 4 e 6 de fevereiro, a Polícia Militar de Minas Gerais, por meio do Proerd, realiza a Operação Volta às Aulas com Segurança, que vai abranger escolas públicas e privadas da capital. Instrutores do programa estarão presentes nos horários de entrada e saída dos estudantes, recepcionando os alunos e promovendo atividades de interação com a comunidade escolar. O mascote Daren também participa das ações, com o objetivo de tornar o retorno às aulas mais acolhedor para as crianças.
O foco da operação é reforçar as ações preventivas nas instituições de ensino e fortalecer o vínculo entre a polícia, as escolas e as famílias. “
A Prefeitura de Belo Horizonte também iniciou nesta quarta-feira (4) a Operação Volta às Aulas, com cerca de 200 agentes da BHTrans e da Superintendência de Mobilidade do Município (Sumob) atuando em toda a cidade. As equipes realizam ações de monitoramento, fiscalização e educação para o trânsito, principalmente nas imediações das escolas.
Os agentes estarão nas travessias de pedestres para orientar alunos, pais e responsáveis, além de garantir a fluidez dos veículos e coibir irregularidades que possam comprometer o acesso às instituições de ensino. A equipe de Artes e Educação para a Mobilidade também participa da ação, com atividades educativas voltadas a estudantes, pais e motoristas.
A iniciativa contará ainda com os personagens do Jogo Transitando Legal Digital, Edu e Mobi, que vão apresentar o jogo às crianças como forma de estimular atitudes e comportamentos seguros no trânsito. Serão distribuídos folhetos informativos com dicas de segurança.
Dicas de segurança
Na porta da escola
-
Nunca pare ou estacione em fila dupla ou sobre a faixa de pedestres
-
Não estacione em esquinas, passeios, portas de garagem, vagas reservadas para pessoas com deficiência e idosos, pontos de ônibus ou táxi e outros locais proibidos
-
Atravesse sempre na faixa de pedestres
-
Nunca deixe as crianças desembarcarem no meio da rua. O desembarque deve ser feito sempre pelo lado da calçada
-
Deixe o material escolar de forma mais acessível para agilizar o desembarque
No trânsito
-
Não use o celular enquanto estiver dirigindo
-
Diminua a velocidade ao se aproximar de áreas escolares
-
Use corretamente o cinto de segurança, por cima do ombro, nunca no pescoço ou debaixo do braço;
-
Crianças menores de 10 anos devem viajar no banco de trás: de 0 a 1 ano no bebê conforto; de 1 a 4 anos na cadeirinha; de 4 a 7 anos no assento de elevação; e acima de 7 anos e meio com cinto de segurança
Transporte escolar
Segundo a Prefeitura, uma van do transporte escolar com 12 crianças equivale a até 11 veículos particulares a menos nas proximidades das escolas, o que ajuda a aliviar o trânsito nos horários de pico. Na hora de contratar o serviço, os pais e responsáveis devem observar alguns pontos:
-
Motoristas devem portar o Registro de Condutor, emitido pela Sumob, e a Autorização de Tráfego (AT);
-
Verifique se o serviço oferece acompanhante (monitor), obrigatório para veículos com capacidade superior a 20 lugares
-
O prestador do serviço deve firmar contrato com os pais ou responsáveis
-
Exija cadeirinha para crianças de até 4 anos
-
Confira se o veículo tem cintos de segurança em todos os bancos e está em bom estado de conservação. A legislação não permite o transporte de crianças no colo
Caso alguma irregularidade seja identificada, a orientação é denunciar pelo telefone 156 ou pelo Portal de Serviços da Prefeitura de Belo Horizonte.