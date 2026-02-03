Volta às aulas em BH: o calendário escolar de 2026

O planejamento para o ano letivo de 2026 já começou para muitas famílias em Belo Horizonte. Com a proximidade do período de matrículas e compra de material escolar, a definição das datas de início e término das aulas é uma informação crucial. As redes de ensino municipal, estadual e particular da capital mineira já divulgaram seus cronogramas, que preveem o início das atividades para a primeira semana de fevereiro.

A organização do calendário escolar é fundamental para que pais e responsáveis possam programar férias e acompanhar a rotina dos estudantes. Cada rede de ensino possui suas particularidades, mas todas devem cumprir a carga horária mínima de 200 dias letivos, conforme estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Rede municipal de Belo Horizonte

Os alunos das escolas municipais e das Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) de BH iniciarão as aulas no dia 4 de fevereiro de 2026, uma quarta-feira. O recesso escolar do meio do ano está programado para acontecer entre os dias 20 e 31 de julho. Haverá também um recesso durante a Semana do Professor, de 13 a 16 de outubro. As atividades se encerram em 18 de dezembro, garantindo a conclusão dos 200 dias letivos obrigatórios.

Em 2026, pela primeira vez, as redes estadual e municipal de ensino unificaram seus calendários em uma ação coordenada entre a Secretaria de Estado de Educação e a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação.

Calendário da rede estadual

Para os estudantes das escolas estaduais localizadas em Belo Horizonte, o ano letivo de 2026 também começa no dia 4 de fevereiro, uma quarta-feira, seguindo o calendário unificado. O recesso de julho ocorre no mesmo período da rede municipal, entre os dias 20 e 31 de julho. O término das aulas está previsto para 18 de dezembro, uma sexta-feira. Uma novidade para 2026 é a adoção do modelo de organização trimestral pela rede estadual.

Escolas particulares

As instituições de ensino privadas têm autonomia para definir seus próprios calendários, mas a maioria deve seguir o cronograma das redes públicas, iniciando as aulas em 4 de fevereiro. É recomendado que os pais confirmem as datas exatas diretamente com a secretaria de cada colégio, pois pode haver variações.

Feriados e recessos de 2026

Além das férias de julho, o calendário escolar será impactado por feriados nacionais e municipais. A organização prévia ajuda a evitar surpresas. Fique atento às principais datas:

Carnaval: 2 e 3 de março (segunda e terça-feira)

Paixão de Cristo: 3 de abril (sexta-feira)

Tiradentes: 21 de abril (terça-feira)

Dia do Trabalhador: 1 de maio (sexta-feira)

Corpus Christi: 4 de junho (quinta-feira)

Independência do Brasil: 7 de setembro (segunda-feira)

Nossa Senhora Aparecida: 12 de outubro (segunda-feira)

Finados: 2 de novembro (segunda-feira)

Proclamação da República: 15 de novembro (domingo)

Aniversário de Belo Horizonte: 12 de dezembro (sábado)

