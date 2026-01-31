Assine
SOBRE EDUCAÇÃO E USO DAS REDES SOCIAIS PELOS JOVENS

31/01/2026 02:00

“O leitor, Sr. Rafael Moía, fez uma observação pertinente sobre o relatório da OCDE, com base no Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa 2018), que avalia estudantes de 15 anos em 81 países, nas áreas de matemática, leitura e ciência. Em 2022, o Brasil subiu algumas posições – pouco, mas subiu –, alcançando a 52ª colocação em leitura. Ao opinar sobre determinado tema, defendo que, mesmo não sendo especialista, o leitor deve se pautar em pesquisas; isso é salutar. Na minha opinião, a defasagem na interpretação de texto decorre do uso nocivo da internet, especialmente das redes sociais. A França discute a proibição do acesso às redes sociais para menores de 15 anos, medida acertada. O uso indiscriminado das redes sociais por crianças e adolescentes cria adultos desqualificados.”

MARCUS AURELIO DE CARVALHO
Santos – SP

