Material escolar: veja dicas para economizar na volta às aulas

A volta às aulas em fevereiro pode trazer dificuldades para as famílias envolvendo o alto curso do material escolar. Para evitar que a lista de compras pese no orçamento, é importante se planejar, por meio de estratégias simples, que garantem tudo o que os estudantes precisam e ainda geram uma economia significativa no fim das contas.

Organizar as finanças e pesquisar com antecedência evita compras por impulso e permite encontrar as melhores ofertas e condições de pagamento. Pequenas mudanças nos hábitos de consumo podem aliviar o impacto desses gastos.

Para ajudar nessa tarefa, a reportagem separou um guia prático com as melhores dicas para poupar dinheiro na compra do material escolar. Confira a seguir.

Reutilize o que for possível: antes de sair para as lojas, faça um inventário completo em casa. Itens como mochilas, estojos, tesouras, réguas e apontadores em bom estado podem ser aproveitados de um ano para o outro. Cadernos com muitas folhas em branco também podem ser reutilizados. Pesquise preços: a variação de valores de um estabelecimento para outro pode ser grande. Compare os preços em diferentes papelarias, supermercados e lojas online. Utilize aplicativos e sites comparadores para agilizar a busca e encontrar as melhores promoções. Compre em grupo: junte-se a outros pais para fazer compras coletivas. Adquirir produtos em maior quantidade, como caixas de lápis, pacotes de folhas ou canetas, geralmente garante descontos no atacado. A economia pode ser dividida entre todos os participantes. Verifique a legalidade da lista: escolas não podem exigir a compra de materiais de uso coletivo, como produtos de limpeza ou papel higiênico, conforme a Lei nº 12.886/2013. A lista também não pode determinar marcas ou locais específicos para a compra. A prática é considerada abusiva e pode render multas. Compre aos poucos: nem tudo na lista de material é necessário para o primeiro dia de aula. Priorize os itens essenciais e deixe para comprar os demais ao longo do semestre. Diluir os gastos ajuda a aliviar o orçamento mensal e permite aproveitar promoções futuras.

