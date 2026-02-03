Vendedor em shopping de BH é preso por receber produtos de crime

Um homem de 27 anos foi preso nessa segunda-feira (2/2) suspeito de receptação de produtos eletrônicos furtados ou roubados em um shopping popular no hipercentro de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu durante uma operação do Tático Móvel do 1º Batalhão, que identificou um box utilizado para guardar e comercializar aparelhos eletrônicos sem comprovação de procedência lícita. O estabelecimento fica localizado ao lado da Rodoviária da capital mineira.

Durante a fiscalização, o responsável pelo box não apresentou notas fiscais, ordens de serviço ou recibos que comprovassem a origem legal dos aparelhos.

No local, os militares apreenderam 46 celulares de diversas marcas e um tablet, todos sem documentação. Alguns dos aparelhos estavam com numeração suprimida.

Ainda segundo a PM, oito celulares já foram identificados como produtos de roubo ou furto, por meio de consulta aos sistemas policiais. Também foram apreendidos R$ 672 em dinheiro, valor que, conforme os militares, apresenta indícios de ser proveniente de atividade ilícita.

O homem possui passagens anteriores por receptação e furto. Ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.