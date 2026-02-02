Homem pisa em grade quebrada e é "engolido" por bueiro em cidade de MG
Vítima de 50 anos ficou presa dentro da estrutura após sofrer fraturas. Ocorrência foi atendida em Juiz de Fora pelo Corpo de Bombeiros
Um homem de 50 anos ficou ferido após cair dentro de um bueiro de captação de águas pluviais no Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O acidente ocorreu quando a vítima, que transitava pela via, se desequilibrou ao pisar em uma grade quebrada no asfalto.
Duas guarnições do Corpo de Bombeiros — uma de salvamento e outra de resgate — foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os militares constataram que o bueiro tinha cerca de 1,5 metro de profundidade e aproximadamente 60 centímetros de largura.
A vítima foi devidamente imobilizada e içada, com monitoramento constante dos sinais vitais durante toda a operação.
Após o resgate, foi verificada suspeita de fratura no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo, além de luxação e escoriações generalizadas. Depois de estabilizada, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS).