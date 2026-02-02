Assine
overlay
Início Gerais
ZONA DA MATA

Homem pisa em grade quebrada e é "engolido" por bueiro em cidade de MG

Vítima de 50 anos ficou presa dentro da estrutura após sofrer fraturas. Ocorrência foi atendida em Juiz de Fora pelo Corpo de Bombeiros

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
02/02/2026 22:45

compartilhe

SIGA
x
Resgate aconteceu no Bairro Costa Carvalho
Resgate aconteceu no Bairro Costa Carvalho crédito: CBMMG

Um homem de 50 anos ficou ferido após cair dentro de um bueiro de captação de águas pluviais no Bairro Costa Carvalho, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata. O acidente ocorreu quando a vítima, que transitava pela via, se desequilibrou ao pisar em uma grade quebrada no asfalto. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Leia Mais

Duas guarnições do Corpo de Bombeiros — uma de salvamento e outra de resgate — foram acionadas para atender a ocorrência. No local, os militares constataram que o bueiro tinha cerca de 1,5 metro de profundidade e aproximadamente 60 centímetros de largura. 

A vítima foi devidamente imobilizada e içada, com monitoramento constante dos sinais vitais durante toda a operação.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após o resgate, foi verificada suspeita de fratura no membro superior esquerdo e no membro inferior esquerdo, além de luxação e escoriações generalizadas. Depois de estabilizada, a vítima foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). 

Tópicos relacionados:

bombeiros bueiro resgate

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay