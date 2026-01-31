Assine
DIESEL E ETANOL

Mais de 800 litros de combustível irregular são apreendidos em Minas

Material foi apreendido pela Polícia Militar de Meio Ambiente depois de receber denuncia anônima; um homem foi preso

Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
31/01/2026 10:05 - atualizado em 31/01/2026 10:18

Policiais apreenderam galões de plástico com produto similar ao de diesel e etanol
Policiais apreenderam galões de plástico com produto similar ao de diesel e etanol crédito: Polícia Militar de Meio Ambiente

Um homem de idade não divulgada foi preso em flagrante em Campo Florido (MG), no Triângulo, por armazenar de forma incorreta 860 litros de combustível irregular.

De acordo com a Polícia Militar de Meio Ambiente, uma denúncia anônima levou os policiais a uma borracharia que fica anexa a um posto de combustível desativado, às margens da BR-153.

No local, foram localizados diversos galões plásticos com líquidos de produtos similares de combustíveis, como óleo diesel e etanol.

Segundo os militares, os produtos estavam armazenados de forma inadequada, sem seguir as normas do Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam). No local também ocorre o transbordo de combustível.

Foram apreendidos 800 litros de produto similar ao diesel e 60 litros de produto similar ao etanol. O material foi encaminhado à delegacia de Uberaba (MG), também no Triângulo, onde será realizada a perícia para confirmar o tipo correto do produto.

O que foi apreendido?

  • 40 galões - 800 litros de óleo diesel
  • 3 galões - 60 litros etanol
  • 109 galões vazios com capacidade de 20 lt
  • 3 galões vazios com capacidade de 50 lt
  • 2 galões vazios com capacidade de 200 lt
  • 1 tanque vazio com capacidade de 1.000 lt

