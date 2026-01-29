MG: trabalhador morre ao ser atingido por hélice de torre de resfriamento
Acidente ocorreu em empresa siderúrgica em Jeceaba (MG), na Região Central de Minas Gerais
Um trabalhador de 40 anos morreu ao ser atingido por uma hélice de uma torre de resfriamento na tarde dessa quarta-feira (28/1), em uma empresa siderúrgica em Jeceaba (MG), na Região Central do estado.
Por volta das 17h30, militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender a uma ocorrência de salvamento envolvendo um homem preso em um maquinário na rodovia MG-155. Ao chegarem ao local, os socorristas constataram que a vítima já estava sem vida.
De acordo com as informações preliminares, o trabalhador foi atingido pela hélice da torre de resfriamento da empresa Vallourec Soluções Tubulares do Brasil (VSB). Conforme funcionários da empresa, a vítima fazia a instalação de um equipamento dentro dessa torre e as hélices da máquina começaram a funcionar sem uma causa aparente.
Compareceram ao local também a Polícia Militar e Polícia Civil, que foi acionada para apurar as circunstâncias do acidente.
A Reportagem entrou em contato com a empresa para obter um posicionamento e aguarda retorno. A Polícia Civil também foi acionada e deve investigar as circunstâncias da morte.
Matéria em atualização