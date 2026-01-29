Vai chover em BH? Veja como fica o tempo nesta quinta-feira (29/1)

Nesta quinta-feira (29/1), o dia começou parcialmente nublado em Belo Horizonte, com mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. A capital deve enfrentar instabilidade ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva e alerta para volumes moderados a fortes nas próximas 72 horas, segundo a Defesa Civil.

A partir da tarde, há chance de chuvas localizadas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas de risco, como encostas, córregos e regiões propensas a alagamentos, devido à possibilidade de precipitações intensas em curtos períodos.

Apesar da previsão de chuva, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30% à tarde, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que indica níveis ideais entre 50% e 60%. A baixa umidade pode causar desconforto, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, e reforça a importância de hidratação e cuidados no período de calor.

Temperaturas mínimas registradas nas regionais de BH

Barreiro: 19,1 °C às 5h

Centro-Sul: 18 °C às 6h

Venda Nova: 19,3 °C às 5h

Como fica o tempo em Minas?

No estado, as instabilidades devem se concentrar principalmente nas regiões Centro-Sul e Oeste, favorecidas pelo aquecimento diurno, pela umidade disponível e pela circulação de ventos em baixos e médios níveis da atmosfera. Nessas áreas, são esperadas pancadas de chuva típicas do verão.

Nas demais regiões de Minas, a chance de chuva é menor, mas não está descartada a ocorrência de precipitações isoladas. Para sexta-feira, a previsão indica intensificação das instabilidades devido à formação de um centro de baixa pressão no litoral paulista, aumentando o risco de temporais especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do estado.

