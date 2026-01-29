Assine
overlay
Início Gerais
PREVISÃO DO TEMPO

Vai chover em BH? Veja como fica o tempo nesta quinta-feira (29/1)

Previsão indica instabilidade ao longo do dia, com chance de chuva moderada a forte nas próximas 72 horas e possibilidade de pancadas acompanhadas de raios

Publicidade
Carregando...
QH
Quéren Hapuque*
QH
Quéren Hapuque*
Repórter
29/01/2026 08:19

compartilhe

SIGA
x
De acordo com a Defesa Civil, por volta das 16h20, a regional Nordeste apresenta intensidade extremamente forte, na Norte e Pampulha forte, Nordeste moderada, já na Centro-Sul e Leste, chuva fraca
Na capital mineira, a temperatura mínima prevista é de 17 °C crédito: Túlio Santos/EM/D.A Press

Nesta quinta-feira (29/1), o dia começou parcialmente nublado em Belo Horizonte, com mínima de 17 °C e máxima de 30 °C. A capital deve enfrentar instabilidade ao longo do dia, com previsão de pancadas de chuva e alerta para volumes moderados a fortes nas próximas 72 horas, segundo a Defesa Civil.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A partir da tarde, há chance de chuvas localizadas, que podem vir acompanhadas de raios e rajadas de vento. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas de risco, como encostas, córregos e regiões propensas a alagamentos, devido à possibilidade de precipitações intensas em curtos períodos.

Leia Mais

Apesar da previsão de chuva, a umidade relativa do ar deve ficar em torno de 30% à tarde, abaixo do recomendado pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que indica níveis ideais entre 50% e 60%. A baixa umidade pode causar desconforto, principalmente para crianças, idosos e pessoas com problemas respiratórios, e reforça a importância de hidratação e cuidados no período de calor.

Temperaturas mínimas registradas nas regionais de BH

  • Barreiro: 19,1 °C às 5h

  • Centro-Sul: 18 °C às 6h

  • Venda Nova: 19,3 °C às 5h

Como fica o tempo em Minas?

No estado, as instabilidades devem se concentrar principalmente nas regiões Centro-Sul e Oeste, favorecidas pelo aquecimento diurno, pela umidade disponível e pela circulação de ventos em baixos e médios níveis da atmosfera. Nessas áreas, são esperadas pancadas de chuva típicas do verão.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas demais regiões de Minas, a chance de chuva é menor, mas não está descartada a ocorrência de precipitações isoladas. Para sexta-feira, a previsão indica intensificação das instabilidades devido à formação de um centro de baixa pressão no litoral paulista, aumentando o risco de temporais especialmente nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do estado.

O que fazer em caso de chuva?

  • Não enfrente alagamentos: evite atravessar vias alagadas, mesmo de carro. A força da enxurrada pode ser perigosa, e a água pode esconder bueiros abertos ou buracos.
  • Evite contato com a água: não toque em águas de inundações, pois há risco de contaminação e de choque elétrico.
  • Proteja-se contra raios: não se abrigue debaixo de árvores ou próximo a postes. Durante tempestades, desligue aparelhos elétricos para evitar danos causados por descargas.
  • Prevenção em casa: mantenha calhas e ralos limpos para facilitar o escoamento da água da chuva e evite descartar lixo em locais que possam entupir bueiros.
  • Busque ajuda: em situações de emergência, como risco de deslizamento ou desabamento, acione imediatamente a Defesa Civil (199) ou o Corpo de Bombeiros (193).

Tópicos relacionados:

bh defesa-civil minas-gerais previsao-do-tempo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay